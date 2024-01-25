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Арсен Мирзоян выпустит совместный трек с женой Тоней Матвиенко

25 января 2024 15:46
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Арсен Мирзоян выпустит совместный трек с женой Тоней Матвиенко
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/arsen_mirzoian/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, о чем будет его вторая часть альбома "Солнце". Одна песня будет записана вместе с его женой Тоней Матвиенко.

Об этом он рассказал изданию "Ты Киев".

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Арсен Мирзоян посвятил альбом своей дочке

Украинский певец и волонтер Арсен Мирзоян сейчас работает над второй частью альбома "Солнце", первая часть которого вышла в ноябре 2023 года. Главный трек он присвятил своей маленькой дочке.

"В композиции "Солнце" есть даже какое-то терапевтическое действие, она и есть свет среди всех песен в альбоме. И хотя трек создавался непринужденно и задачи я перед собой такой не ставил, получилось именно так. Настоящие ценности перестают быть банальными — война обнажила истины. Нина — наше Солнце, и мы в семье — как планеты вокруг нее", — рассказал артист.

Мирзоян планирует записать песню с Тоней Матвиенко

Жена певца Тоня Матвиенко считает, что его новый альбом  "это мощно и по-новому". Также артист заявил, что одну из песен они создали вместе, однако никаких деталей не уточнил.

Мирзояну было нелегко начать совмещать семейную жизнь, музыку и его волонтерство. Он отложил творчество на потом, но в конце прошлого года решил, что больше так нельзя.

"В один момент просто решил — надо записать альбом. Нехватка времени, нехватка денег, постоянный поиск точного момента для этого... Однажды остановился и сказал себе: "Довольно. Легче не будет. Бери и делай". Первую часть удалось воплотить в жизнь. Относительно семьи, Тоня и Нина год были в Британии, и мы так же договорились, что они вернулись. Потому что надо жить сейчас, семьей. Уберечь надо все — страну, семью, любовь, жизнь и ее смысл, который я до сих пор ищу. Объятия родного человека — лучшее лекарство от всего", — рассказал исполнитель.

Ранее Тоня Матвиенко вспомнила, как впервые встретилась с Арсеном Мирзояном.

Также Тоня Матвиенко поделилась аудиозаписью своей мамы , которую она записала перед смертью.

Тоня Матвиенко
певец
украинские звезды
песня
Арсен Мирзоян
альбом

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