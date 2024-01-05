Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю

Ніна Матвієнко і Тоня Матвієнко на сцені. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко дала відверте інтерв'ю Олексію Суханову у якому розповіла про останні дні своєї мами — народної артистки України Ніни Матвієнко — і поділилася останнім аудіозаписом, у якому співачка ділиться своїми переживаннями і дає напуття.

Запис оприлюднили на YouTube-каналі "Говорить Суханов".

Читайте також:

Останні слова Ніни Матвієнко

Тоня Матвієнко наважилася на відверту розмову з ведучим Олексієм Сухановим. Серед усього співачка розповіла про останні дні своєї мами і останні розмови з нею.

Коли Ніна Митрофанівна захворіла у неї було багато переживань. Зокрема, вона не хотіла, щоб її бачили слабкою.

"Вона ніколи не хотіла, щоби люди знали, як вона це пережила, як вона виглядає. Вона завжди хотіла, щоби люди пам'ятали її здоровою. Їй було соромно навіть на початку, щоб чоловіки (чоловік, сини) бачили. Тільки дівчат допускала", — розповіла Тоня.

У останні свої дні Ніна Матвієнко вже не могла говорити. Донька навідувала її і говорила з нею сама.

"Я з нею розмовляла. 6-го жовтня вона не розмовляла вже, я плакала, цілувала її, розказувала, що в мене відбувається. Я вже тоді почала худнути... Вибачаюсь, зняла штани, показала, як я схудла. Свідомі такі очі у неї було", — поділилася співачка.

Проте коли Ніна Матвієнко ще могла розмовляти, вона багато спілкувалася аудіозаписами. Надсилала їх рідним, зокрема і Тоні. Частиною одного з останніх записів виконавиця поділилася з Олексієм Сухановим. Мама ділилася своїми переживаннями щодо близької смерті.

"Любила життя, тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не взріла, поки воно закінчилось так швидко. Ох, треба було мені ходити кожен рік перевірятися. Але ж нічого не боліло, чого перевірятися?", — крізь сльози говорила народна артистка.

Дуже переживала Ніна Митрофанівна і за долю України, яку дуже любила.

"Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви. Я вперше відчула, що я її дитина. Якби могла, пригорнула би до серця всю-всю-всю. Там стільки квітів для неї всередині, стільки ніжності і болі. Матінку, всю цю святу земельку. Кожен день із нею говорила, кожен день. Просила поносити мене подовше", — говорила артистка.

Повною версією аудіо можливо колись поділиться Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко прокоментувала свій стан після смерті мами.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко згадала, як вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном.