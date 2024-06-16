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Артем Пивоваров розплакався під час виступу через історію маленької українки

16 червня 2024 21:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Концерт Пивоваров у Італії — маленька дівчинка довела співака до сліз
Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Маленька українка під час концерту Артема Пивоварова в Італії довела артиста до сліз. Дівчинка розповіла про те, як росіяни вбили її подружку у Маріуполі.

Відповідний ролик з'явився в Instagram.

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Артист часто комунікує зі своєю аудиторією на концертах. Під час свого виступу в Італії артист поспілкувався із маленькою українкою з Маріуполя. Дитина розповіла про те, як її російська бомба вбила її найкращу подружку Катю.

У Артема спочатку відібрало мову і на очах з'явилися сльози. Артисту вдалося підібрати теплі слова для дівчинки, яка так рано подорослішала.

"Це дуже складно усвідомити. І я буду намагатися говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам'ятаєш її, і я щиро вірю, що ваша дружба, вона залишиться в тобі, залишиться в твоєму серці. І ти пронесеш її, і будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе."Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше — нашу віру і нашу любов", — звернувся до маленької виконавець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що юна шанувальниця артиста обрізала волосся задля того, щоб допомогти нашим захисникам. А також ми розповідали про першу зустріч Артема Пивоварова з Klavdia Petrivna.

шоу-бізнес
смерть
Артем Пивоваров
Маріуполь
українські зірки
війна в Україні
діти

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