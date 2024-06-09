Фанатка Пивоварова відрізала волосся заради військових — деталі

Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Маленька українка під час виступу Артема Пивоварова у Хорватії наважилася на рішучий крок заради наших військових. Дівчинка обрізала волосся для продажу, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Відповідний ролик з'явився в Instagram.

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Маленька українка на ім'я Паола наважилася на відчайдушний крок заради того, щоб допомогти нашим військовим. Дівчинка обрізала волосся прямо під час концерту Артема Пивоваров у Загребі (Хорватія).

По очах Паоли було зрозуміло, що вона дуже боїться та не хоче прощатися зі своїм шикарним густим волоссям. Артист підібрав теплі слова для того, щоб підтримати дівчинку. Співак захоплюється її вчинком.

Дівчинка Паола відрізала волосся заради військових. Фото: скриншот Instagram

Перукар обрізала Паолі волосся прямо на сцені, під час того, як Артем співав пісню "Ти знаєш, що ти людина".

"Твоя ідея полягала в тому, що ти маєш неймовірно довге волосся і ти хочеш з ним сьогодні попрощатися, правильно? Знаю, як ти хвилюєшся, знаю, як ти не хочеш цього робити, але це твоє бажання бути корисною і допомогти нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну. Це приклад свідомості нашого молодого покоління. Тому що я щиро вірю, що за такими людьми, як ви, майбутнє України", — промовив на сцені артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров отримав статуетку музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали про першу зустріч Артема Пивоварова з Klavdia Petrivna.