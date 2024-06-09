Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Обрізала волосся під час концерту — маленька шанувальниця Артема Пивоварова зворушливо допомогла ЗСУ arrow

Обрізала волосся під час концерту — маленька шанувальниця Артема Пивоварова зворушливо допомогла ЗСУ

9 червня 2024 21:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фанатка Пивоварова відрізала волосся заради військових — деталі
Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Маленька українка під час виступу Артема Пивоварова у Хорватії наважилася на рішучий крок заради наших військових. Дівчинка обрізала волосся для продажу, кошти з якого спрямують на потреби ЗСУ.

Відповідний ролик з'явився в Instagram.

Читайте також:

Фанатка Пивоварова відрізала волосся заради майбутньої перемоги України

Маленька українка на ім'я Паола наважилася на відчайдушний крок заради того, щоб допомогти нашим військовим. Дівчинка обрізала волосся прямо під час концерту Артема Пивоваров у Загребі (Хорватія).

По очах Паоли було зрозуміло, що вона дуже боїться та не хоче прощатися зі своїм шикарним густим волоссям. Артист підібрав теплі слова для того, щоб підтримати дівчинку. Співак захоплюється її вчинком.

Обрізала волосся під час концерту — маленька шанувальниця Артема Пивоварова зворушливо допомогла ЗСУ - фото 1
Дівчинка Паола відрізала волосся заради військових. Фото: скриншот Instagram

Перукар обрізала Паолі волосся прямо на сцені, під час того, як Артем співав пісню "Ти знаєш, що ти людина".

"Твоя ідея полягала в тому, що ти маєш неймовірно довге волосся і ти хочеш з ним сьогодні попрощатися, правильно? Знаю, як ти хвилюєшся, знаю, як ти не хочеш цього робити, але це твоє бажання бути корисною і допомогти нашим козакам і козачкам, які боронять нашу країну. Це приклад свідомості нашого молодого покоління. Тому що я щиро вірю, що за такими людьми, як ви, майбутнє України", — промовив на сцені артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров отримав статуетку музичної премії Yuna-2024. Також ми розповідали про першу зустріч Артема Пивоварова з Klavdia Petrivna.

Артем Пивоваров
Хорватія
українські зірки
війна в Україні
Україна
волосся
концерт
ЗСУ
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку