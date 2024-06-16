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Артем Пивоваров расплакался во время выступления из-за истории маленькой украинки

16 июня 2024 21:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Концерт Пивоваров в Италии – маленькая девочка довела певца до слез
Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Маленькая украинка во время концерта Артема Пивоварова в Италии довела артиста до слез. Девочка рассказала о том, как россияне убили ее подружку в Мариуполе.

Соответствующий ролик появился в Instagram.

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Артист часто коммуницирует со своей аудиторией на концертах. Во время выступления в Италии артист пообщался с маленькой украинкой из Мариуполя. Ребенок рассказало том, как российская бомба убила ее лучшую подружку Катю.

У Артема сначала отняло речь и на глазах появились слезы. Артисту удалось подобрать теплые слова для так рано повзрослевшей девочки.

"Это очень сложно осознать. И я буду стараться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь ее, и я искренне верю, что ваша дружба, она останется в тебе, останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь помнить ее такой, какой помнила она тебя. "Война, к сожалению, забирает сегодня у нас почти все. Но она не может забрать у нас самое главное — нашу веру и нашу любовь", — обратился к маленькой исполнитель.

Напомним, ранее мы писали, что юная поклонница артиста обрезала волосы для того, чтобы помочь нашим защитникам. А также мы рассказывали о первой встрече Артема Пивоварова из Klavdia Petrivna.

шоу-бизнес
смерть
Артем Пивоваров
Мариуполь
украинские звезды
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