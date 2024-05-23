Артем Пивоваров розкрив деталі співпраці з Klavdia Petrivna — відео

Український співак Артем Пивоваров. Фото: скриншот інтерв'ю з Раміною Есхакзай

Відомий український співак Артем Пивоваров зізнався, що був знайомий із Klavdia Petrivna ще задовго до їх співпраці. Артист також зізнався, що по-іншому уявляв собі таємничу виконавицю.

Про це він розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Співак зізнався, що знав Klavdia Petrivna задовго до запису їх спільної композиції "Барабани". Загадкова виконавиця не один раз була на його виступах.

"Виявилось, що ми дуже давно знайомі з нею, вона була на багатьох моїх концертах. І якось так все дуже швидко відбулося, відбулась магія", — розповів артист.

Співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Пивоваров відправив менеджменту співачки свою пісню "Барабан", і таємнича виконавиця одразу погодилась на співпрацю у дуеті. Вже під час запису у студії, музикант запропонував Klavdia Petrivna вперше з'явитися на публіці під час його виступу у Палаці спорту, і вона також підтримала цю ідею.

Музикант також поділився своїми думками після того, як вперше побачив обличчя дівчини під капелюхом. Артист натякнув, що вона досить юна.

"Коли я вперше почув музику Клавдії Петрівни, я трішечки по-іншому собі візуалізував образ цієї людини. Але, поспілкувавшись з нею, я зрозумів, що не треба судити із зовнішнього вигляду. Тому що ця дівчинка дійсно доросла як не на свої роки", — додав артист.

Нагадаємо, артистка Klavdia Petrivna випустила спільний трек з Артемом Пивоваровим "Барабан". Також вона нещодавно дала перше інтерв'ю і трохи засвітила обличчя.