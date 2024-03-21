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Артем Пивоваров вирішив тричі зібрати Палац Спорту — коли концерти

21 березня 2024 20:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Артем Пивоваров вирішив тричі зібрати Палац Спорту — коли концерти
Український співак Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співак Артем Пивоваров вирішив втілити свою амбітну мрію в реальність. Він анонсував 3 великі сольні концерти, які відбудуться у Палаці Спорту.

Про це він розповів у своєму Instagram.

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Співак Артем Пивоваров анонсував нові концерти — він хоче зібрати тричі Палац Спорту. Він виступить 19, 20 та 22 квітня і стане першим українським артистом за часів Незалежності, який зібрав так багато глядачів.

"І навіть у складні часи ми маємо єднатися. Маємо бути підтримкою один для одного. Останній раз палац спорту в Києві три дні поспіль збирав лише один артист в нашій країні. Це було 25 років тому і це був, на жаль, "артист" з країни, яка напала на нас 10 років тому. Ми маємо змінювати історію і робити це вже сьогодні", — сказав Пивоваров.

Його концерти несуть благодійну мету. Зібрані на концерті кошти будуть спрямовані на придбання речей, що допоможуть воїнам у боротьбі за свободу та майбутнє України.

Нагадаємо, співачка Мішель Андраде категорично не хоче спілкуватись з Потапом — що сталося. Також ми розповідали, яких українських зірок можуть позбавити звання "народних".

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музика
співак
Артем Пивоваров
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