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Артем Пивоваров решил трижды собрать Дворец Спорта — когда концерты

21 марта 2024 20:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Артем Пивоваров решил трижды собрать Дворец Спорта — когда концерты
Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец Артем Пивоваров решил воплотить свою амбициозную мечту в реальность. Он анонсировал 3 больших сольных концерта, которые пройдут во Дворце Спорта. 

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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Певец Артем Пивоваров анонсировал новые концерты — он хочет собрать трижды Дворец спорта. Он выступит 19, 20 и 22 апреля и станет первым украинским артистом времен Независимости, который собрал так много зрителей.

"И даже в сложные времена мы должны объединяться. Должны быть поддержкой друг для друга. Последний раз дворец спорта в Киеве три дня подряд собирал только один артист в нашей стране. Это было 25 лет назад и это был, к сожалению, "артист" из страны, которая напала на нас 10 лет назад. Мы должны менять историю и делать это уже сегодня", — сказал Пивоваров.

Его концерты несут благотворительную цель. Собранные на концерте средства будут направлены на покупку вещей, которые помогут воинам в борьбе за свободу и будущее Украины.

Напомним, певица Мишель Андраде категорически не хочет общаться с Потапом, что произошло. Также мы рассказывали, каких украинских звезд могут лишить звания "народных".

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Артем Пивоваров
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