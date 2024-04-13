Артисти відмовляються виступати на Євробаченні у Швеції — причина

Анімаційна Eurovillage з фанатами конкурсу. Фото: Instagram/euroglitter1

Перед прямими трансляціями півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення" зазвичай проходять чимало заходів культурного та соціального значення. Так, наприклад, у шведському Мальме заплановані виступи відомих артистів в Eurovillage та проведення прайду.

Втім, вже є кардинальні зміни, повідомляє Israel Breaks Rules в соцмережі X.

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Скасування виступів у Мальме

Урочисте відкриття Eurovillage, де збираються тисячі єврофанів та артистів, заплановане на 4 травня. Лайн-ап виступів артистів був чималим. Втім вже відомо, що як мінімум шестеро артистів, серед яких і Dotter, скасували свою участь в заходах "Євробачення-2024".

Причина — участь Ізраїлю в конкурсі. Артисти не підтримують, зокрема, війну в регіоні та гуманітарну ситуацію в Секторі Гази. Втім, про відмову виступати на сцені Eurovillage український гурт Go_A не заявляв і залишається на афіші.

Артисти, які планують виступати в Eurovillage. Фото: X/IsrBreaksRules

Також повідомляється, що організатори скасували прайд ЛГБТ+-спільноти, на який збирались прийти чимало гостей міста. Офіційно причину не називали, посилаючись на безпеку. Останнім часом в мережі шириться інформація про можливі теракти в Мальме, яке здебільшого є пропалестинським мусульманським містом.

Зазначимо, що вперше за тривалий час квитки на "Євробачення" не продані. Йдеться саме про другий півфінал, який пройде 9 травня. Саме тоді на сцену вийде представниця Ізраїля Еден Голан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фаворит "Євробачення-2024" зворушив мережу кавером на хіт alyona alyona і Jerry Heil. Також ми розповідали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на "Євробаченні-2024".