Фаворит Євробачення записа кавер на пісню alyona alyona та Jerry Heil "Teresa & Maria" — відео

Співак зі Швейцарії Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/

Представник Швейцарії на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" співак Nemo (справжнє імʼя — Немо Меттлер) переспівав пісню alyona alyona та Jerry Heil "Teresa & Maria". Він посідає першу сходинку в прогнозі букмекерів.

Відповідний ролик артист опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Співак Nemo записав кавер на "Teresa & Maria"

Співак та репер Nemo зі Швеції, якому пророкують перемогу на Євробаченні-2024, заспівав українською. Артист створив кавер на пісню Teresa & Maria, з якою співачки alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на пісенному конкурсі.

Артист записав приспів композиції українською та англійською мовами та додав ліричного звучання власним аранжуванням.

"Ділюся власною версією Teresa & Maria від чудових alyona alyona & Jerry Heil. Чи варто нам створювати музику разом?", — звернувся до своїх шанувальників Nemo.

Власну інтерпретацію артиста на Teresa & Maria вже встигла оцінити alyona alyona та Jerry Heil. Зірки оцінили його талант та подякували за підтримку.

Кавер на Teresa & Maria. Фото: instagram.com/nemothings/

Cам Nemo виступатиме на Євробаченні з піснею "The Code". Як пояснив раніше артист, метою композиції є показати всьому світу, як вони розуміють свою небінарну ідентичність, та мають надію представити світову ЛГБТ+ спільноту на "Євробаченні".

Зазвичай термін "небінарність" використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.

Хоча виконавець має чоловічу зовнішність, однак він сам не відносить себе ні до чоловічої, ні до жіночої статі та представляє себе визначенням "вони".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що представниця Ізраїлю на Євробаченні назвала своїх фаворитів.