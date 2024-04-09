Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фаворит Євробачення-2024 зворушив мережу кавером на хіт alyona alyona і Jerry Heil arrow

Фаворит Євробачення-2024 зворушив мережу кавером на хіт alyona alyona і Jerry Heil

9 квітня 2024 18:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фаворит Євробачення записа кавер на пісню alyona alyona та Jerry Heil "Teresa & Maria" — відео
Співак зі Швейцарії Nemo. Фото: instagram.com/nemothings/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представник Швейцарії на пісенному конкурсі  "Євробачення-2024" співак Nemo (справжнє імʼя — Немо Меттлер) переспівав пісню alyona alyona та Jerry Heil "Teresa & Maria". Він посідає першу сходинку в прогнозі букмекерів.

Відповідний ролик артист опублікував на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Співак Nemo записав кавер на "Teresa & Maria"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nemo (@nemothings)

Співак та репер Nemo зі Швеції, якому пророкують перемогу на Євробаченні-2024, заспівав українською. Артист створив кавер на пісню Teresa & Maria, з якою співачки alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на пісенному конкурсі.

Артист записав приспів композиції українською та англійською мовами та додав ліричного звучання власним аранжуванням.

"Ділюся власною версією Teresa & Maria від чудових alyona alyona & Jerry Heil. Чи варто нам створювати музику разом?", — звернувся до своїх шанувальників  Nemo.

Власну інтерпретацію артиста на Teresa & Maria вже встигла оцінити alyona alyona та Jerry Heil. Зірки оцінили його талант та подякували за підтримку.

null
Кавер на Teresa & Maria. Фото: instagram.com/nemothings/

Cам Nemo виступатиме на Євробаченні з піснею "The Code". Як пояснив раніше артист, метою композиції є показати всьому світу, як вони розуміють свою небінарну ідентичність, та мають надію представити світову ЛГБТ+ спільноту на "Євробаченні".

Зазвичай термін "небінарність" використовують ті, хто відчуває свою гендерну ідентичність, яка не є повністю ані чоловічою, ані жіночою.

Хоча виконавець має чоловічу зовнішність, однак він сам  не відносить себе ні до чоловічої, ні до жіночої статі та представляє себе визначенням "вони".

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, що представниця Ізраїлю на Євробаченні назвала своїх фаворитів.

Євробачення
Alyona Alyona
Швейцарія
Jerry Heil
пісня
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку