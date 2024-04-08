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Відомий український кліпмейкер готує номер для Азербайджану на Євробаченні-2024

8 квітня 2024 14:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Український кліпмейкер працює над номером для Азербайджану на Євробаченні
Український режисер Євгеній Тімохін з представниками Азербайджану на Євробаченні-2024. Фото: facebook.com/yevgeniy.timokhin.director
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український режисер та кліпмейкер Євгеній Тімохін (TIMÓ) готує номер для Азербайджану на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Країну представлятимуть співаки Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов.

Про це режисер повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Азербайджан на "Євробаченні-2024" з піснею Özünlə apar представлять виконавці Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов (İlkin Dövlətov), для яких готує номер український режисер TIMÓ (Євгеній Тімохін).

Він має великий досвід із відомими українськими виконавцями. TIMÓ знімав кліпи для KAZAKY, LAMA, Анастасії Приходько, Злати Огневич, Юлії Думанської.

Євгеній Тімохін поставить номер для Азербайджану на Євробаченні-
TIMÓ готує номер на Євробачення із азербайджанськими співаками. Фото: скриншот Facebook

Відомий кліпмейкер також ставив номери для багатьох концертів та телевізійних шоу ("Голос країни 2", "Фабрика зірок 4" та інші). Окрім того, Тімохін тричі отримував нагороду за найкращі постанови модних показів на Ukrainian Fashion Week.

Цьогоріч Міжнародний конкурс "Євробачення-2024" пройде у шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" 50 років тому. Також ми розповідали, що офіційні фан-клуби Євробачення вже обирають своїх фаворитів.

Євробачення
музика
виступ
конкурс
Євробачення-2024

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