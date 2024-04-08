Український кліпмейкер працює над номером для Азербайджану на Євробаченні

Український режисер Євгеній Тімохін з представниками Азербайджану на Євробаченні-2024. Фото: facebook.com/yevgeniy.timokhin.director

Відомий український режисер та кліпмейкер Євгеній Тімохін (TIMÓ) готує номер для Азербайджану на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Країну представлятимуть співаки Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов.

Про це режисер повідомив на своїй сторінці Facebook.

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Азербайджан на "Євробаченні-2024" з піснею Özünlə apar представлять виконавці Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов (İlkin Dövlətov), для яких готує номер український режисер TIMÓ (Євгеній Тімохін).

Він має великий досвід із відомими українськими виконавцями. TIMÓ знімав кліпи для KAZAKY, LAMA, Анастасії Приходько, Злати Огневич, Юлії Думанської.

TIMÓ готує номер на Євробачення із азербайджанськими співаками. Фото: скриншот Facebook

Відомий кліпмейкер також ставив номери для багатьох концертів та телевізійних шоу ("Голос країни 2", "Фабрика зірок 4" та інші). Окрім того, Тімохін тричі отримував нагороду за найкращі постанови модних показів на Ukrainian Fashion Week.

Цьогоріч Міжнародний конкурс "Євробачення-2024" пройде у шведському місті Мальме. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" 50 років тому. Також ми розповідали, що офіційні фан-клуби Євробачення вже обирають своїх фаворитів.