Артисты отказываются выступать на Евровидении в Швеции — причина

Анимационная Eurovillage с фанатами конкурса. Фото: Instagram/euroglitter1

Перед прямыми трансляциями полуфиналов песенного конкурса "Евровидение" обычно проходит немало мероприятий культурного и социального значения. Так, например, в шведском Мальме запланированы выступления известных артистов в Eurovillage и проведение прайда.

Впрочем, уже есть кардинальные изменения, сообщает Israel Breaks Rules в соцсети X.

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Отмена выступлений в Мальме

Торжественное открытие Eurovillage, где собираются тысячи еврофанов и артистов, запланировано на 4 мая. Лайн-ап выступлений артистов был немалым. Впрочем, уже известно, что как минимум шесть артистов, среди которых и Dotter, отменили свое участие в мероприятиях "Евровидения-2024".

Причина — участие Израиля в конкурсе. Артисты не поддерживают, в частности, войну в регионе и гуманитарную ситуацию в Секторе Газа. Впрочем, об отказе выступать на сцене Eurovillage украинская группа Go_A не заявляла и остается на афише.

Артисты, планирующие выступать в Eurovillage. Фото: X/IsrBreaksRules

Также сообщается, что организаторы отменили прайд ЛГБТ+-сообщества, на который собиралось прийти немало гостей города. Официально причину не называли, ссылаясь на безопасность. В последнее время в сети распространяется информация о возможных терактах в Мальме, который в основном является пропалестинским мусульманским городом.

Отметим, что впервые за длительное время билеты на "Евровидение" не проданы. Речь идет именно о втором полуфинале, который пройдет 9 мая. Именно тогда на сцену выйдет представительница Израиля Эден Голан.

Напомним, ранее мы писали, что фаворит "Евровидения-2024" взбудоражил сеть кавером на хит alyona alyona и Jerry Heil. Также мы рассказывали, что известный украинский клипмейкер готовит номер для Азербайджана на "Евровидении-2024".