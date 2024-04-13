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Артисты массово начали отменять свои выступления на спецмероприятиях Евровидения — какие причины

13 апреля 2024 22:03
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Стас Кожушко
Редактор
Артисты отказываются выступать на Евровидении в Швеции — причина
Анимационная Eurovillage с фанатами конкурса. Фото: Instagram/euroglitter1
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Перед прямыми трансляциями полуфиналов песенного конкурса "Евровидение" обычно проходит немало мероприятий культурного и социального значения. Так, например, в шведском Мальме запланированы выступления известных артистов в Eurovillage и проведение прайда.

Впрочем, уже есть кардинальные изменения, сообщает Israel Breaks Rules в соцсети X.

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Отмена выступлений в Мальме

Торжественное открытие Eurovillage, где собираются тысячи еврофанов и артистов, запланировано на 4 мая. Лайн-ап выступлений артистов был немалым. Впрочем, уже известно, что как минимум шесть артистов, среди которых и Dotter, отменили свое участие в мероприятиях "Евровидения-2024".

Причина — участие Израиля в конкурсе. Артисты не поддерживают, в частности, войну в регионе и гуманитарную ситуацию в Секторе Газа. Впрочем, об отказе выступать на сцене Eurovillage украинская группа Go_A не заявляла и остается на афише.

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Артисты, планирующие выступать в Eurovillage. Фото: X/IsrBreaksRules

Также сообщается, что организаторы отменили прайд ЛГБТ+-сообщества, на который собиралось прийти немало гостей города. Официально причину не называли, ссылаясь на безопасность. В последнее время в сети распространяется информация о возможных терактах в Мальме, который в основном является пропалестинским мусульманским городом.

Отметим, что впервые за длительное время билеты на "Евровидение" не проданы. Речь идет именно о втором полуфинале, который пройдет 9 мая. Именно тогда на сцену выйдет представительница Израиля Эден Голан.

Напомним, ранее мы писали, что фаворит "Евровидения-2024" взбудоражил сеть кавером на хит alyona alyona и Jerry Heil. Также мы рассказывали, что известный украинский клипмейкер готовит номер для Азербайджана на "Евровидении-2024".

Евровидение
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музыка
Евровидение-2024

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