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Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе

28 марта 2024 22:30
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Стас Кожушко
Редактор
Реакция Даши Астафьевой на слухи о своей свадьбе
Блогер, модель Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В сети активно обсуждают информацию, обнародованную блогером Богданом Беспаловым относительно модели Даши Астафьевой. Он утверждает, что бывшая участница группы Nikita уже долгое время замужем.

Астафьева отреагировала на слухи в своих соцсетях.

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Реакция Астафьевой на слухи о свадьбе

По словам Беспалова, который ссылается на своих информаторов, избранник девушки с обложки глянца Playboy более чем на 10 лет младше ее. И будто Даша его очень любит и скрывает от публики. Астафьева не промолчала и лаконично отреагировала на слухи о свадьбе.

"Кто вырыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами (так блогер называет своих информаторов. — Ред.)", — написала Даша.

Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе - фото 1
Скриншот: Instagram/da_astafieva

В конце прошлого года Даша прокомментировала свою личную жизнь, к которой приковано внимание многих ее поклонников. Она заявила, что ее сердце занято, но не стала называть имя и сферу деятельности своего избранника.

"У меня сейчас такое правило, что о личном не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Я уверена, что это единственное, что меня держит, помогает жить и находить смыслы. Я желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что есть настоящая любовь", — рассказала тогда Астафьева.

Отметим, что некоторые слухи от блогера, или сплетни, как их называет сам Беспалов, впоследствии оказались правдой. Это, например, касалось развода экс-участницы группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и музыкального продюсера Константина Меладзе.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Наталья Сумская поделилась пророчеством, которое услышала в свое время ее мама. Также мы рассказывали о признании Даши Астафьевой об отношениях с абьюзером.

соцсети
Даша Астафьева
украинские звезды
сплетни

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