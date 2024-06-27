Астаф'єва з юного віку була модницею

Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Відома українська співачка, блогерка, модель та телеведуча кулінарного шоу "Такі страви" Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками спогадами з дитинства. Зірка пригадала, як їй подобалося відрізнятися від інших та яку ціну їй за це довелося платити.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка виросла у маленькому містечку Орджонікідзе (нині Покров), де не було прийнято вирізнятися серед інших. Більшість її однолітків вдягалася у крихітних магазинчиках містах чи на ринку, в той час як Астаф'єва надихалася маминими модними журналами та мріяла про дизайнерські речі.

Хоча родина в неї була не багата, зірці вдавалося помітно виділятися серед своїх однолітків. За її прагнення бути не такою, як усі, над нею нерідко знущалися та били.

"Половину своєї шафи я перешила з сусідкою, у якої була швейна машинка й талановиті руки. Поки всі носили однакові штанці та футболки, я тягала мамині сабо, костюми у стилі сафарі, шкіряні жакети та дивакуваті костюми-трійки. Звичайно, отримувала за цю фешн-нахабність п*зди. Кому ж подобаються білі круки? Шифонова спідниця під кофту? Сю-ю-да. Костюмчик з чоловічою краваткою? На-а-а", — поділилася модель.

Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка впевнена, що саме це вміння вирізнятися з-поміж інших зробило її такою відомою. Раніше її дратувала критика її зовнішнього вигляду, а зараз вона пишається тим, що відрізняється від натовпу.



"Наша *банутість доволі часто грає на руку нашому стилю, мисленню та прояву. Не варто їх ховати. Мені дуже часто казали раніше: "Ти що, так підеш на вулицю?". Колись я дратувалася, а потім просто взяла за девіз та пішла своїм шляхом. Диваки крутять світ", — додала блогер.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва відреагувала на чутки про своє весілля. А також зірка прихистила пташку на ім'я Патрік.