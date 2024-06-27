Астафьева с юного возраста была модницей

Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блогер, модель и телеведущая кулинарного шоу "Такі страви" Даша Астафьева поделилась с поклонниками воспоминаниями с детства. Звезда вспомнила, как ей нравилось отличаться от других и какую цену ей пришлось за это заплатить.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Певица выросла в маленьком городке Орджоникидзе (ныне Покров), где не было принято отличаться от других. Большинство ее сверстников одевалось в крошечных магазинчиках городах или на рынке, в то время как Астафьева вдохновлялась мамиными модными журналами и мечтала о дизайнерских вещах.

Хотя семья у нее была не богатая, звезде удавалось заметно выделяться среди своих сверстников. За ее стремление быть не такой, как все — над ней не редко издевались и били.

"Половину своего шкафа я перешила с соседкой, у которой была швейная машинка и талантливые руки. Пока все носили одинаковые штанишки и футболки, я таскала мамины сабо, костюмы в стиле сафари, кожаные жакеты и странные костюмы-тройки. Конечно, получала за эту фэшн-наглость п*зды. Кому же нравятся белые вороны? Шифоновая юбка под кофту? Сю-ю-да. Костюмчик с мужским галстуком? На-а-а-а", — поделилась модель.

Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица уверена, что именно это умение отличаться от других сделало ее такой известной. Раньше ее раздражала критика ее внешнего облика, а сейчас она гордится тем, что отличается от толпы.



"Наша *банутость довольно часто играет на руку нашему стилю, мышлению и проявлению. Не стоит их прятать. Мне очень часто говорили раньше: "Ты что, так пойдешь на улицу?". Когда-то я раздражалась, а потом просто взяла за девиз и ушла своим путем. Чудаки крутят мир", — добавила блогер.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей свадьбе. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.