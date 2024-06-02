Астаф'єва врятувала пташеня — фото

Українська співачка та блогер Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Відома українська співачка, блогерка, модель та телеведуча кулінарного шоу "Такі страви" Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками історією про те, як врятувала пташку. Галка, на ім'я Патрік став новим членом її родини.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Зірка поділилася із шанувальниками світлинами, на яких показала темно-сіру пташку, яка мешкає у її будинку. Модель врятувала галку, яку назвала Патріком, від вірної смерті. Астаф'єва знайшла малюка просто серед дороги.

Вона додала, що за тиждень птах суттєво виріс, самостійно навчився їсти та пити і вже почав літати.

"Захистила плюс ще одну дитину. Знайомтесь — Патрік, галка, яку ми знайшли на дорозі. Вивчивши, що шанс вижити у злітка, який випав з гнізда, але ще не вміє літати, ну зовсім невеликий, прийняли рішення забрати додому. Тепер він живе з нами", — написала блогер.

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Українці дякують Астаф'євій за маленьке врятоване життя

Українці дякують артистці за її щире серце. Користувачі соцмереж також пригадали історії, як сколись так само рятували життя пташенятам.

"Яка ж ви неймовірна і чудова, взнала вас з такої цікавої сторони під час війни — закохалася у вашу людяність, доброту, чуйність".

"Круто, ще дитинка. У нас так жила сорока Карл Мадестрвич, потім він виріс і в нього зʼявилась подруга (прилітала у двір), разом покинули батьківський дім".

"Даша Ви неймовірна. Вражаєте мене знову і знову. Дуже розумна, людяна і талановита. Та ще й красуня до всього".

"Який він класний. Нічим не відрізняється від звичайного домашнього улюбленця. Промінчик світла і щастя. Дякую вам за добре серце".

Коментарі до публікації Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва відреагувала на чутки про своє весілля. А також співачка зізналася, чи шкодує вона про кар’єру в РФ.