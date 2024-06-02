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Захистила дитину — у родині Даші Астаф'євої поповнення

2 червня 2024 16:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Астаф'єва врятувала пташеня — фото
Українська співачка та блогер Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, блогерка, модель та телеведуча кулінарного шоу "Такі страви" Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками історією про те, як врятувала пташку. Галка, на ім'я  Патрік став новим членом її родини.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Астаф'єва прихистила пташку

Зірка поділилася із шанувальниками світлинами, на яких показала темно-сіру пташку, яка мешкає у її будинку. Модель врятувала галку, яку назвала Патріком, від вірної смерті. Астаф'єва знайшла малюка просто серед дороги.

Вона додала, що за тиждень птах суттєво виріс, самостійно навчився їсти та пити і вже почав літати.

"Захистила плюс ще одну дитину. Знайомтесь — Патрік, галка, яку ми знайшли на дорозі. Вивчивши, що шанс вижити у злітка, який випав з гнізда, але ще не вміє літати, ну зовсім невеликий, прийняли рішення забрати додому. Тепер він живе з нами", — написала блогер.

Даша Астаф'єва врятувала галку
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Захистила дитину — у родині Даші Астаф'євої поповнення - фото 2
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/
У родині Даші Астаф'євої поповнення
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Даші Астаф'єва врятувала пташеня
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/
У Даші Астаф'євої новий улюбленець
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/
У Даші Астаф'євої з'явився малюк
 Пташеня Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Українці дякують Астаф'євій за маленьке врятоване життя

Українці дякують артистці за її щире серце. Користувачі соцмереж також пригадали історії, як сколись так само рятували життя пташенятам.

"Яка ж ви неймовірна і чудова, взнала вас з такої цікавої сторони під час війни — закохалася у вашу людяність, доброту, чуйність".

"Круто, ще дитинка. У нас так жила сорока Карл Мадестрвич, потім він виріс і в нього зʼявилась подруга (прилітала у двір), разом покинули батьківський дім".

"Даша Ви неймовірна. Вражаєте мене знову і знову. Дуже розумна, людяна і талановита. Та ще й красуня до всього".

"Який він класний. Нічим не відрізняється від звичайного домашнього улюбленця. Промінчик світла і щастя. Дякую вам за добре серце".

Астаф'єва прихистила пташку
Коментарі до публікації Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва відреагувала на чутки про своє весілля. А також співачка зізналася, чи шкодує вона про кар’єру в РФ.

птиці
домашні тварини
Даша Астаф'єва
українські зірки
порятунок

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