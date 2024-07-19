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Астаф'єва засвітила апетитні форми у яскравому купальнику

19 липня 2024 16:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Астаф'єва похизувалася формами у купальнику — фото
Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва поділилася із шанувальниками гарячими фото. Зірка приміряла яскравий червоний купальник, який підкреслив її звабливі вигини.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Астаф'єва у червоному

Зірка поділилася кадрами із літньої фотосесії та розповіла про свій улюблений колір. Астаф'єва попозувала перед камерою у яскраво-червоному боді.

Вона доповнила образ золотим чокером і браслетом, червоним манікюром і помадою в тон, чорною кепкою із паєток.

Астаф'єва показалася у купальнику
Українська блогерка та співачка Даша Астаф'єва у купальнику. Фото: instagram.com/da_astafieva
Апетитні форми Астаф'євої
Співачка Даша Астаф'єва засвітила сідниці. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астаф'єва у яскравому боді
Співачка Даша Астаф'єва у спокусливому образі. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астаф'єва засвітила апетитні сідниці
Співачка Даша Астаф'єва на літніх кадрах. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астаф'єва у купальнику
Співачка Даша Астаф'єва насолоджується літом. Фото: instagram.com/da_astafieva

"Колір мого літа — червоний. Він трохи небезпечний, але палкий та жаркий. Колір полуниці, помади, яку хочеться нафарбувати перед побаченням, і емодзі серця, яке відправляєш близьким. Гарячий та привабливий. Колір кавуна, порічки та ніжного збентеження. Пристрасний та яскравий. Колір кохання", — написала блогер.

Українці, побачивши нові кадри, не забарилися із коментарями. Користувачі соцмереж у захваті від форм зірки.

"Такої спеки я не очікувала, Даша вогонь!".

"Бомбезна жінка".

"Дарина, ви як завжди неймовірні".

"Даша гаряча, як це літо".

Астаф'єва засвітила апетитні форми у яскравому купальнику - фото 6
Коментарі під фото Даші Астаф'євої. Фото: instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка розповідала про те, як вдягалася у шкільні роки. А також зірка прихистила пташку на ім'я Патрік.

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