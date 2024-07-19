Астафьева похвасталась формами в купальнике.

Астафьева засветила аппетитные формы в ярком купальнике
Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками горячими фото. Звезда примерила яркий красный купальник, который подчеркнул ее соблазнительные изгибы.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Астафьева в красном
Звезда поделилась кадрами из летней фотосессии и рассказала о своем любимом цвете. Астафьева позировала перед камерой в ярко-красном боди.
Она дополнила образ золотым чокером и браслетом, красным маникюром и помадой в тон, черной кепкой из паеток.
"Цвет моего лета — красный. Он немного опасный, но горячий и жаркий. Цвет клубники, помады, которую хочется накрасить перед свиданием, и эмодзи сердца, которое отправляешь близким. Горячий и привлекательный. Цвет арбуза, смородины и нежного смущения. Страстный и яркий. Цвет любви" — написала блогер.
Украинцы, увидев новые кадры, не заставили себя ждать с комментариями. Пользователи соцсетей в восторге от форм звезды.
"Такой жары я не ожидала, Даша огонь!".
"Бомбезная женщина".
"Дарья, вы как всегда невероятны".
"Даша горячая, как это лето".
Напомним, мы писали о том, что певица рассказывала о том, как одевалась в школьные годы. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.
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