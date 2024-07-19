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Астафьева засветила аппетитные формы в ярком купальнике

19 июля 2024 16:50
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Астафьева похвасталась формами в купальнике.
Украинский блогер и певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица, блогер и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками горячими фото. Звезда примерила яркий красный купальник, который подчеркнул ее соблазнительные изгибы.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда поделилась кадрами из летней фотосессии и рассказала о своем любимом цвете. Астафьева позировала перед камерой в ярко-красном боди.

Она дополнила образ золотым чокером и браслетом, красным маникюром и помадой в тон, черной кепкой из паеток.

Астафьева показалась в купальнике
Украинская блоггерша и певица Даша Астафьева в купальнике. Фото: instagram.com/da_astafieva
Аппетитные формы Астафьевой
Певица Даша Астафьева зажгла ягодицы. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева в ярком боде
Певица Даша Астафьева в обольстительном образе. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева засветила аппетитные ягодицы
Певица Даша Астафьева на пожилых кадрах. Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева в купальнике
Певица Даша Астафьева наслаждается летом. Фото: instagram.com/da_astafieva

"Цвет моего лета — красный. Он немного опасный, но горячий и жаркий. Цвет клубники, помады, которую хочется накрасить перед свиданием, и эмодзи сердца, которое отправляешь близким. Горячий и привлекательный. Цвет арбуза, смородины и нежного смущения. Страстный и яркий. Цвет любви" — написала блогер.

Украинцы, увидев новые кадры, не заставили себя ждать с комментариями. Пользователи соцсетей в восторге от форм звезды.

"Такой жары я не ожидала, Даша огонь!".

"Бомбезная женщина".

"Дарья, вы как всегда невероятны".

"Даша горячая, как это лето".

Астафьева зажгла аппетитные формы в ярком купальнике - фото 6
Комментарии под фото Даши Астафьевой. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, мы писали о том, что певица рассказывала о том, как одевалась в школьные годы. А также звезда приютила птичку по имени Патрик.

лето Даша Астафьева украинские звезды фотосессия купальник

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