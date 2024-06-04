Атакував непристойностями — колишня помічниця Каньє Веста подала на нього до суду

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/yeezusrizzen/

Колишня асистентка Каньє Веста Лорен Пішотта звинуватила його у домаганнях. Жінка подала до суду на зірку.

Про це пише Daily Mail.

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Пішотта працювала на Веста з липня 2021 року до жовтня 2022 року, а після звільнення вони домовилися про вихідну допомогу у розмірі 3 млн доларів. У судовому позові уточнюється, що цю суму так і не було виплачено. Дівчина, яка також є модллю OnlyFans, звинуватила Веста у домаганнях, порушенні контракту, незаконному звільненні та жорстокому поводженні на роботі.

Модель Лорен Пішотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

За словами 35-річної Пішотти, репер кілька разів надсилав їй відео інтимного характеру з власною участю, а також ставив недоречні питання: наприклад, про те, якого розміру геніталії у її колишніх хлопців.

При цьому репер зажадав у дівчини, яка працювала з ним над трьома піснями з його студійного альбому Donda, позбавитися її облікового запису на OnlyFans, на якому заробляла "семизначні суми". Це вже не перший скандал, у який останнім часом потрапляє 46-річний репер.

Модель Лорен Пішотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

Модель Лорен Пішотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

Раніше його критикували за надто відверті образи Б'янки Ченсорі, в яких вона з'являлася в громадських місцях, а нещодавно він заявив, що має намір відкрити власну порностудію. Після цього багато хто вирішив, що виходи з Б'янкою були просто прогріванням, а батьки дівчини почали переживати, що він втягне в це і її.

Нагадаємо, Каньє Вест вийшов зі скандальною дружиною в люди. А раніше Каньє Вест зізнався, яку першу леді бачить із собою у ліжку.