Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Без штанів, але з подушкою — дружина Каньє Веста знову оголила сідниці на публіці arrow

Без штанів, але з подушкою — дружина Каньє Веста знову оголила сідниці на публіці

29 травня 2024 07:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без штанів, але з подушкою — дружина Каньє Веста знову оголила сідниці на публіці
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі знову завітали до Італії. Пара прилетіла до Флоренції, де традиційно шокувала своїм вибором вбрання.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Каньє Вест знову вивів напівоголену дружину на публіку

Каньє цього разу вбрався у білосніжний костюм, а Б’янка в такого ж кольору боді, яке у всій красі демонструвало її підтягнуті сідниці. На грудях вона тримала білу подушку.

Образ був схожий на той, яким вона здивувала у Флоренції минулого року — під час їхньої суперечливої ​​європейської поїздки, яка викликала хивлю критики через оголення жінки. Минулого року Ченсорі приміряла безліч ексцентричних нарядів під час відпустки в Італії. Одного разу її помітили, коли вона гуляла вулицями Флоренції майже топлес, тримаючи на грудях фіолетову подушку.

 

Репер Каньє Вест з дружиною
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест з дружиною
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

 

Були навіть заклики до арешту Каньє та Б’янки після того, як вони були помічені, коли займалися коханням на човні у Венеції. На фотографіях пари показано, як американський репер сидить позаду річкового таксі, а Б’янка кладе голову йому на коліна.

Інтернет-критики стверджували, що демонстрація оголення тіла є "публічною непристойністю".

Інсайдери говорять, що близькі Бьянки стурбовані тим, що її чоловік Каньє "затягує її у світ фільмів для дорослих" і використовує для просування свого нового проекту Yeezy Porn.

У грудні 2022 року Б’янка таємно вийшла заміж за Каньє. План Каньє створити студію фільмів для дорослих в основному викликав хвилю негативної реакції з боку шанувальників.

Раніше Каньє був одружений із зіркою реаліті-шоу Кім майже сім років, перш ніж Кардаш’ян подала на розлучення в 2021 році. Крім дочки Норт, у них також є молодша дочка Чикаго, п'ять років, і сини Сейнт, сім років, і Псалм, чотири роки.

Нагадаємо, Каньє Веста засудили за бажання створити студію фільмів для дорослих. А в одному подкасті Каньє Вест зізнався, з якою першою леді хоче опинитися у ліжку.

Каньє Вест
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ