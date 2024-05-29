Без штанів, але з подушкою — дружина Каньє Веста знову оголила сідниці на публіці

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі знову завітали до Італії. Пара прилетіла до Флоренції, де традиційно шокувала своїм вибором вбрання.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє цього разу вбрався у білосніжний костюм, а Б’янка в такого ж кольору боді, яке у всій красі демонструвало її підтягнуті сідниці. На грудях вона тримала білу подушку.

Образ був схожий на той, яким вона здивувала у Флоренції минулого року — під час їхньої суперечливої ​​європейської поїздки, яка викликала хивлю критики через оголення жінки. Минулого року Ченсорі приміряла безліч ексцентричних нарядів під час відпустки в Італії. Одного разу її помітили, коли вона гуляла вулицями Флоренції майже топлес, тримаючи на грудях фіолетову подушку.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Були навіть заклики до арешту Каньє та Б’янки після того, як вони були помічені, коли займалися коханням на човні у Венеції. На фотографіях пари показано, як американський репер сидить позаду річкового таксі, а Б’янка кладе голову йому на коліна.

Інтернет-критики стверджували, що демонстрація оголення тіла є "публічною непристойністю".

Інсайдери говорять, що близькі Бьянки стурбовані тим, що її чоловік Каньє "затягує її у світ фільмів для дорослих" і використовує для просування свого нового проекту Yeezy Porn.

У грудні 2022 року Б’янка таємно вийшла заміж за Каньє. План Каньє створити студію фільмів для дорослих в основному викликав хвилю негативної реакції з боку шанувальників.

Раніше Каньє був одружений із зіркою реаліті-шоу Кім майже сім років, перш ніж Кардаш’ян подала на розлучення в 2021 році. Крім дочки Норт, у них також є молодша дочка Чикаго, п'ять років, і сини Сейнт, сім років, і Псалм, чотири роки.

Нагадаємо, Каньє Веста засудили за бажання створити студію фільмів для дорослих. А в одному подкасті Каньє Вест зізнався, з якою першою леді хоче опинитися у ліжку.