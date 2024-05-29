Без штанів, але з подушкою — дружина Каньє Веста знову оголила сідниці на публіці
Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі знову завітали до Італії. Пара прилетіла до Флоренції, де традиційно шокувала своїм вибором вбрання.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест знову вивів напівоголену дружину на публіку
Каньє цього разу вбрався у білосніжний костюм, а Б’янка в такого ж кольору боді, яке у всій красі демонструвало її підтягнуті сідниці. На грудях вона тримала білу подушку.
Образ був схожий на той, яким вона здивувала у Флоренції минулого року — під час їхньої суперечливої європейської поїздки, яка викликала хивлю критики через оголення жінки. Минулого року Ченсорі приміряла безліч ексцентричних нарядів під час відпустки в Італії. Одного разу її помітили, коли вона гуляла вулицями Флоренції майже топлес, тримаючи на грудях фіолетову подушку.
Були навіть заклики до арешту Каньє та Б’янки після того, як вони були помічені, коли займалися коханням на човні у Венеції. На фотографіях пари показано, як американський репер сидить позаду річкового таксі, а Б’янка кладе голову йому на коліна.
Інтернет-критики стверджували, що демонстрація оголення тіла є "публічною непристойністю".
Інсайдери говорять, що близькі Бьянки стурбовані тим, що її чоловік Каньє "затягує її у світ фільмів для дорослих" і використовує для просування свого нового проекту Yeezy Porn.
У грудні 2022 року Б’янка таємно вийшла заміж за Каньє. План Каньє створити студію фільмів для дорослих в основному викликав хвилю негативної реакції з боку шанувальників.
Раніше Каньє був одружений із зіркою реаліті-шоу Кім майже сім років, перш ніж Кардаш’ян подала на розлучення в 2021 році. Крім дочки Норт, у них також є молодша дочка Чикаго, п'ять років, і сини Сейнт, сім років, і Псалм, чотири роки.
Нагадаємо, Каньє Веста засудили за бажання створити студію фільмів для дорослих. А в одному подкасті Каньє Вест зізнався, з якою першою леді хоче опинитися у ліжку.
Читайте Новини.LIVE!