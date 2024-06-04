Атаковал непристойностями — бывшая помощница Канье Веста подала на него в суд

Рэпер Канье Уэст. Фото: instagram.com/yeezusrizzen/

Бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в домогательствах. Женщина подала в суд на звезду.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пишотта работала на Уэста с июля 2021 года по октябрь 2022 года, а после увольнения они договорились о выходном пособии в размере 3 млн долларов. В судебном иске уточняется, что эта сумма так и не была выплачена. Девушка, также являющаяся моделью OnlyFans, обвинила Уэста в домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении и жестоком обращении на работе.

Модель Лорен Пишотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

По словам 35-летней Пишотты, рэпер несколько раз посылал ей видео интимного характера с собственным участием, а также задавал неуместные вопросы: например, о том, какого размера гениталии у ее бывших парней.

При этом рэпер потребовал у девушки, которая работала с ним над тремя песнями из его студийного альбома Donda, избавиться от ее учетной записи на OnlyFans, на которой зарабатывала "семизначные суммы". Это уже не первый скандал, в который в последнее время попадает 46-летний рэпер.

Модель Лорен Пишотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

Модель Лорен Пишотта. Фото: instagram.com/laurenpisciotta/

Ранее его критиковали за откровенные образы Бьянки Ченсори, в которых она появлялась в общественных местах, а недавно он заявил, что намерен открыть собственную порностудию. После этого многие решили, что выходы с Бьянкой были просто прогреванием, а родители девушки начали переживать, что он втянет в это и ее.

Напомним, Канье Уэст вышел со скандальной супругой в люди. А раньше Канье Уэст признался, какую первую леди видит с собой в постели.