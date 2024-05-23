Скотт Келлі та Даг Лайман показалися на столичному вокзалі — фото

Астронавт Скотт Келлі та режисер Даг Лайман. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/

Відомий американський режисер та продюсер Даг Лайман, відомий своїми проєктами "Містер і місіс Сміт" і "Ідентифікація Борна" та астронавт Скотт Келлі завітали до Києва. Це вже не перший візит продюсера до України.

Про це йдеться на сторінці фандрейзингової платформи United24 у Instagram.

Читайте також:

Скотт Келлі та Даг Лайман прибули до Києва

Сьогодні зранку, 23 травня, знаменитості завітали до України. Лайман та Келлі поділилися світлинами на тлі київського вокзалу.

"Наш амбасадор, астронавт Скотт Келлі разом із режисером стрічок "Ідентифікація Борна" і "Містер та місис Сміт" Дагом Лайманом прибув ранковим потягом", - йдеться у повідомленні.

Знаменитий режисер вже побував в Україні у квітні 2022 року. Лайман знімав документальну стрічку про повномасштабне вторгнення РФ. Допомагав йому зі зйомками пресофіцер Сухопутних військ Ілля Євлаш.

Астронавт Скотт Келлі підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Амабасадор зібрав більше 500 тис дол США на допомогу українцям.

Поки що не відомо, з якою саме місією завітали до України амбасадори United24.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз повернувся до Києва. А також, відомий актор оголосив збір на автівку для розмінування України.