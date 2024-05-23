Скотт Келли и Даг Лайман показались на столичном вокзале.

Автор Идентификации Борна Дуглас Лайман и астронавт Келли посетили Украину
Известный американский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный своими проектами "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна" и астронавт Скотт Келли посетили Киев. Это уже не первый визит продюсера в Украину.
Об этом говорится на странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.
Скотт Келли и Даг Лайман прибыли в Киев
Сегодня утром, 23 мая, знаменитости посетили Украину. Лайман и Келли поделились фотографиями на фоне киевского вокзала.
"Наш посол, астронавт Скотт Келли вместе с режиссером лент "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит" Дагом Лайманом прибыл утренним поездом", — говорится в сообщении.
Известный режиссер уже побывал в Украине в апреле 2022 года. Лайман снимал документальную ленту о полномасштабном вторжении РФ. Помогал ему со съемками пресс-офицер Сухопутных войск Илья Евлаш.
Астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Амбассадор собрал более 500 тыс долл в помощь украинцам.
Пока неизвестно, с какой именно миссией посетили Украину послы United24.
Напомним, мы ранее писали, что звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз вернулся в Киев. А также известный актер объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.
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