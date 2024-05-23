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Автор Идентификации Борна Дуглас Лайман и астронавт Келли посетили Украину

23 мая 2024 10:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скотт Келли и Даг Лайман показались на столичном вокзале.
Астронавт Скотт Келли и режиссер Даг Лайман. Фото: instagram.com/u24.gov.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский режиссер и продюсер Даг Лайман, известный своими проектами "Мистер и миссис Смит" и "Идентификация Борна" и астронавт Скотт Келли посетили Киев. Это уже не первый визит продюсера в Украину.

Об этом говорится на странице фандрейзинговой платформы United24 в Instagram.

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Скотт Келли и Даг Лайман прибыли в Киев

Сегодня утром, 23 мая, знаменитости посетили Украину. Лайман и Келли поделились фотографиями на фоне киевского вокзала.

"Наш посол, астронавт Скотт Келли вместе с режиссером лент "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит" Дагом Лайманом прибыл утренним поездом", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Известный режиссер уже побывал в Украине в апреле 2022 года. Лайман снимал документальную ленту о полномасштабном вторжении РФ. Помогал ему со съемками пресс-офицер Сухопутных войск Илья Евлаш.

Астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Амбассадор собрал более 500 тыс долл в помощь украинцам.

Пока неизвестно, с какой именно миссией посетили Украину послы United24.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз вернулся в Киев. А также известный актер объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.

война
Украина
UNITED 24
зарубежные звезды
война в Украине

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