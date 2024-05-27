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Автор скандального портрету зізнався, якими були перші враження короля Чарльза

27 травня 2024 09:32
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Як король Чарльз відреагував на скандальний портрет — деталі
Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Новий портрет короля Чарльза спричинив неабиякий скандал. У коментарях автора картини Джонатана Йео захейтили та назвали його картину — "диявольською". Втім, сам король по-іншому відреагував на своє зображення.

Про це художник розповів в подкасті A Right Roya.

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Художник Джонатан Йео розповів. що розпочав роботу над портретом ще у червні 2021 року, коли король ще носив титул принца Уельського.

Він мав лише кілька чотиригодинних зустрічі з королем. Вперше король побачив роботу, коли вона ще не була готова. 

"Я показав йому це ще в листопаді, коли портрет був готовий приблизно на три чверті... Звісно, обличчя було готове, тіло було накидано, і колір у кінцевому підсумку залишився практично таким самим, яким був. Якби він був приголомшений, думаю, я б переосмислив це і трохи пом'якшив. Але він не виглядав таким", — зазначив Джонатан.

Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Червоний колір художник використав у створенні образу короля, як експеримент. Джонатан не очікував на таку бурхливу реакцію суспільства. 

"Я одразу вирішив спробувати це. Мені здалося, що це цікавий колір, і ти хочеш, щоб він був цікавим. Я не думав, що це ризиковано, я думав, що це цікавий колір. Це було більш формальне замовлення, ніж я звик", — додав він. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @jonathanyeo

Висіти портрет буде в Дрейперс-хол — баронські покої групи у фінансовому районі Лондона, де розташована галерея монархів від короля Георга III до королеви Вікторії.

Нагадаємо, прихильники британської монархії розкритикували новий портрет короля Чарльза. Також король втратив місце найбагатшої людини  країні — хто його обійшов.

скандал
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Велика Британія
художник

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