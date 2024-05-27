Как король Чарльз отреагировал на скандальный портрет.

Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Новый портрет короля Чарльза вызвал большой скандал. В комментариях автора картины Джонатана Йео захейтели и назвали его картину — "дьявольской". Впрочем, сам король по-другому отреагировал на свое изображение.

Об этом художник рассказал в подкасте A Right Roya.

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Художник Джонатан Йео рассказал, что начал работу над портретом еще в июне 2021 года, когда король еще носил титул принца Уэльского.

У него было лишь несколько четырехчасовых встреч с королем. В первый раз король увидел работу, когда она еще не была готова.

"Я показал ему это еще в ноябре, когда портрет был готов примерно на три четверти... Конечно, лицо было готово, тело было накидано, и цвет в конечном итоге остался практически таким же, каким был. Если бы он был ошеломлен, думаю, я бы переосмыслил это и немного смягчил. Но он не выглядел таким", — отметил Джонатан.

Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Красный цвет художник использовал в создании образа короля как эксперимент. Джонатан не ожидал такой бурной реакции общества.

"Я сразу решил попробовать это. Мне показалось, что это интересный цвет, и ты хочешь, чтобы он был интересным. Я не думал, что это рискованно. Я думал, что это интересный цвет. Это был более формальный заказ, чем я привык", — добавил он.

Висеть портрет будет в Дрейперс-холл — баронские покои группы в финансовом районе Лондона, где расположена галерея монархов от короля Георга III до королевы Виктории.

Напомним, сторонники британской монархии подвергли критике новый портрет короля Чарльза. Также король потерял место самого богатого человека в стране — кто его обошел.