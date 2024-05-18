Прем‘єр міністр Великої Британії Ріші Сунак став багатшим за короля Чарльза — деталі

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Статки прем'єр-міністра Ріші Сунак та його дружини Акшати зросли на 120 мільйонів фунтів стерлінгів за рік. Тепер він багатший навіть за короля Чарльза.

Про це пише The Times.

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Нині статки короля Чарльза зросли на 10 мільйонів фунтів стерлінгів до 610 мільйонів фунтів стерлінгів за рік. Він став багатшим за його покійну матір Єлизавету ІІ, яка мала 370 мільйонів фунтів.

Однак, у прем'єр-міністра Ріші Сунака тепер грошей більше — 651 мільйон фунтів стерлінгів. Основна причина збільшення доходу це акції Акшати Мурті в ІТ-компанії батька-мільярдера. За рік її акції зросли в ціні на 108,8 мільйона фунтів стерлінгів і склали майже 590 мільйонів фунтів стерлінгів.

Втім, список британських мільярдерів скоротилася — лише 165. Це пов'язано з еміграцією в інші країни. Згідно з новими даними, сукупні статки списку 350 найбагатших людей і сімей Великої Британії становлять 795,36 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, королівська родина поділилась теплими фото з сімейного архіву. Також королева Камілла зізналась, в якому стані онкохворий король Чарльз.