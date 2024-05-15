Британці захейтили перший офіційний портрет Чарльза III

Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

У Букінгемському палаці був представлений перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III, написаний з моменту його коронації. Однак багато британців розкритикували картину.

Світлину портрета було опубліковано на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.

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Велике полотно заввишки 2,5 метри написав художник Джонатан Йео, який раніше малював королеву Каміллу та покійного батька короля, принца Філіпа, а також акторку Ніколь Кідман та інших відомих людей.

Портрет королеви Камілли. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Під час написання портрета художник використав червону палітру. На картині король зображений у військовій формі, що відображає його звання полковника Уельської гвардії. Можливо, саме цей одяг вплинув на рішення творця.

Чарльз III попросив Джонатана Йео зобразити над його правим плечем метелика, як символ його переродження зі спадкоємця в короля.

Після публікації полотна на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram думки британців розділилися.

Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Багато хто назвав портрет "вражаючим" і "приголомшливим", інші вважають, що червона палітра робить короля "схожим на сатану з пекла", "ніби він купається в крові", "схожим на лиходія" і "це найгірший королівський портрет". Дехто припустив, що таким стилем портрета король Великої Британії хотів показати, що він є далеким нащадком графа Дракули. Раніше він розповідав, що його прабабуся Марія Текська була нащадком кривавого правителя.

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку суперзірку король Чарльз проміняв зустріч з принцом Гаррі. Також ми розповідали, що принц Гаррі і Меган Маркл відвідали дітей у Нігерії.