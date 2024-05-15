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Злодій та сатана — британці розкритикували перший портрет короля Чарльза III

15 травня 2024 18:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Британці захейтили перший офіційний портрет Чарльза III
Король Чарльз III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У Букінгемському палаці був представлений перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III, написаний з моменту його коронації. Однак багато британців розкритикували картину.

Світлину портрета було опубліковано на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.

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Велике полотно заввишки 2,5 метри написав художник Джонатан Йео, який раніше малював королеву Каміллу та покійного батька короля, принца Філіпа, а також акторку Ніколь Кідман та інших відомих людей.

Британці порівняли перший портрет короля Чарльза III із сатаною та крадієм
Портрет королеви Камілли. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Під час написання портрета художник використав червону палітру. На картині король зображений у військовій формі, що відображає його звання полковника Уельської гвардії. Можливо, саме цей одяг вплинув на рішення творця.

Чарльз III попросив Джонатана Йео зобразити над його правим плечем метелика, як символ його переродження зі спадкоємця в короля.

Після публікації полотна на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram думки британців розділилися. 

Британці захейтили перший портрет короля Чарльза III через червону палітру
Портрет короля Чарльза III. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Багато хто назвав портрет "вражаючим" і "приголомшливим", інші вважають, що червона палітра робить короля "схожим на сатану з пекла", "ніби він купається в крові", "схожим на лиходія" і "це найгірший королівський портрет". Дехто припустив, що таким стилем портрета король Великої Британії хотів показати, що він є далеким нащадком графа Дракули. Раніше він розповідав, що його прабабуся Марія Текська була нащадком кривавого правителя.

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку суперзірку король Чарльз проміняв зустріч з принцом Гаррі. Також ми розповідали, що принц Гаррі і Меган Маркл відвідали дітей у Нігерії.

Великобританія
художники
король Чарльз ІІІ
королівська родина
Королева Камілла
вбивця
картина

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