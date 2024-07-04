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Автора коміксів про Пісочного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні

4 липня 2024 21:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Англійського письменника Ніка Ґеймана звинувачують у зґвалтуванні
Англійський письменник Нік Ґейман. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Письменника Ніла Ґеймана звинувачують у сексуальному насильстві. Втім, він заперечує слова двох жінок, з якими мав статеві стосунки.

Про це пише Tortoise.

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Дві жінки заявили у чотирисерійному подкасті "Майстер: звинувачення проти Ніла Ґеймана" (Master: the Allegations Against Neil Gaiman), що мали "грубий і принизливий секс" із письменником.

Письменника Ніла Ґеймана звинувачують у згвалтуванні. Фото: instagram/neilhimself
Письменника Ніла Ґеймана звинувачують у згвалтуванні. Фото: instagram/neilhimself

 Скарлетт працювала нянею його дитини. Їхні стосунки були добровільними, втім письменник поводився з нею грубо та ігнорував її скарги про біль під час статевого акту. Дівчина подала заяву в поліцію в жовтні 2022 року, втім справу затягують.

Друга жінка, яка представилась "К." розповіла, що її стосунки розпочались з Нілом, коли їй було 20, а йому вдвічі більше. У них були грубі та болісні статеві акти, яких вона не хотіла.

Письменник заперечує усі звинувачення, і навіть готовий співпрацювати з поліцією. Нині триває розслідування.

Письменника Ніла Ґеймана заперечує звинувачення. Фото: instagram/neilhimself
Письменника Ніла Ґеймана заперечує звинувачення. Фото: instagram/neilhimself

Що відомо про Ніла Геймана

Ніл Ґейман — британський письменник, який створив серію коміксів про Пісочного чоловіка, романи "Зоряний пил", "Американські боги", "Кораліна" та "Книга кладовища". Він увійшов у топ-100 найвпливовіших людей, за версією журналу Time.

Також він лауреат літературних премій "Г'юго", "Неб'юла" та Брема Стокера. Окрім того, за роман "Океан у кінці вулиці" Ґейман у 2013 році отримав Британську національну літературну премію.

Нагадаємо, путініста Жерара Депардьє підозрюють у домаганнях до жінок. Також суд скасував вирок Гарві Вайнштайну за зґвалтування.

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