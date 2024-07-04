Английский писатель Ник Гейман обвиняется в изнасиловании

Английский писатель Ник Гейман. Фото: AP

Писатель Нил Гейман обвиняется в сексуальном насилии. Впрочем, он отрицает слова двух женщин, с которыми он имел половые отношения.

Об этом пишет Tortoise.

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Две женщины заявили в четырехсерийном подкасте "Мастер: обвинение против Нила Геймана" (Master: the Allegations Against Neil Gaiman), что имели "грубый и унизительный секс" с писателем.

Писателя Нила Геймана обвиняют в изнасиловании. Фото: instagram/neilhimself

Скарлетт работала няней его ребенка. Их отношения были добровольными, впрочем, писатель обращался с ней грубо и игнорировал ее жалобы о боли во время полового акта. Девушка подала заявление в полицию в октябре 2022 года, однако дело затягивают.

Вторая женщина, представившаяся "К.", рассказала, что ее отношения начались с Нилом, когда ей было 20, а ему вдвое больше. У них были грубые и болезненные половые акты, которых она не желала.

Писатель отрицает все обвинения, а также готов сотрудничать с полицией. В настоящее время идет расследование.

Писателя Нила Геймана отрицает обвинения. Фото: instagram/neilhimself

Что известно о Ниле Геймане

Нил Гейман — британский писатель, создавший серию комиксов о Песочном человеке, романы "Звездная пыль", "Американские боги", "Коралина" и "Книга кладбища". Он вошел в топ-100 самых влиятельных людей, по версии журнала Time.

Также он лауреат литературных премий Гьюго, Небьюла и Брема Стокера. Кроме того, за роман "Океан в конце улицы" Гейман получил в 2013 году Британскую национальную литературную премию.

Напомним, путиниста Жерара Депардье подозревают в притязаниях к женщинам. Также суд отменил приговор Гарви Уайнштайну за изнасилование.