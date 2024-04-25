Гарві Вайнштайну скасували вирок за зґвалтування

Американський продюсер Гарві Вайнштайн. Фото: Reuters

Чотири роки тому один з найвпливовіших голлівудських продюсерів Гарві Вайнштайн був засуджений до 23 років ув'язнення за звинуваченнями в насильстві. Зараз суд Нью-Йорка скасував вирок за зґвалтування.

Про це повідомляє Associated Press.

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У рішенні сказано, що суд над Вайнштейном не був справедливим, оскільки прокурори залучали як свідків людей, свідчення яких не мали відношення до цього процесу. Повідомляється також, що суддя першої інстанції посилив помилку, оскільки дав можливість піддати Вайнштейна перехресному допиту, який представив його в вкрай упередженому світлі. Згідно з рішенням, виправити це може новий суд.

72-річний колишній голлівудський продюсер залишається у в'язниці, оскільки продовжує діяти інший вирок. Його оголосили у Каліфорнії та призначили Вайнштайну 16 років позбавлення волі.

Адвокат скандального продюсера Артур Айдала заявив, що це рішення стало перемогою як для його клієнта, так і для всіх обвинувачених у кримінальних справах у штаті Нью-Йорк. Він додав, що його клієнт не був одразу проінформований про рішення.

Адвокат Гарві Вайнштайна, Артур Айдала. Фото: Reuters

Зазначимо, що звинувачення проти Вайнштейна почали надходити у 2017 році. Це започаткувало руху #MeToo. Сотні акторок та акторів по всьому світу розповіли про домагання від продюсерів, режисерів та інших колег. Так, наприклад, в Голлівуді скасували зірку серіалу "Картковий будинок" Кевіна Спейсі за домагання до молодих хлопців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сценаристи Канади проголосували за початок страйку. Також ми розповідали, що допомогло зірці серіалу "Перші ластівки" не "спіймати" зіркову хворобу.