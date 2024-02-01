Бадоєв у інтервʼю назвав найбільший ляпас для російських меломанів

Нікіта Добринін і Алан Бадоєв. Фото: менеджмент каналу ТиКиїв

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про любов до Батьківщини й українців, творчість у воєнні часи, перші дні повномасштабного вторгнення, співпрацю з Максом Барських і ляпас Росії.

Про все це поспілкувався з Нікітою Добриніним для YouTube-каналу ТиКиїв.

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Український режисер Алан Бадоєв народився у Росії, а виріс у Донецькій області. Тим не менш, після початку повномасштабного вторгнення, він перейшов на українську, знімає кіно про українців і займається створенням українського контенту разом зі співаком Максом Барських.

В інтерв'ю він розповів, що Макс Барських один із тих артистів, який не дає спокою росіянам, адже раніше він мав велику кількість прихильників у РФ.

"Зараз у рашці Макс — це ляпас номер один. Все, що пов'язано з Максом. Вони щось придумують постійно: що він те робить, се робить. Уявляєш, який це ляпас для їхньої пропаганди — вчинки Макса, наприклад", — розповів Алан.

Нікіта Добринін і Алан Бадоєв під час інтерв’ю. Фото: менеджмент каналу ТиКиїв

Зрозуміло, що росіяни намагаються помститися Барських, тому крадуть його музику.

"Ми забрали всі пісні з Росії, так що вони роблять? Вони беруть пісні Макса, переаранжировують і віддають іншому артисту. А росіяни у коментарях пишуть: "Це ж Макс на мінімалках". Вони розуміють, що це "ширпотреб", — поділився режисер.

Нікіта Добринін і Алан Бадоєв під час інтерв’ю. Фото: менеджмент каналу ТиКиїв

Також у рамках інтерв’ю Добринін і Бадоєв поговорили про творчість, зокрема про авторський документальний фільм "Довга Доба", що вийде на великі екрани 24 лютого 2024 року. Кінострічка про життя людей та початок повномасштабного вторгнення, яку "зняли українці": складена з 200 годин відео 12 000 наших співвітчизників.

"Режисер має відчувати час. Це дуже важливо! Мені хотілося відзняти документ цього надскладного часу, зберегти його та показати всім українцям. Щоб кожен з нас зміг колись ввімкнути файл і сказати: "Ось такий був час, і ми його пережили!" — сказав Алан.

Нагадаємо, пісня Макса Барських стала офіційним саундтреком фільму про злочини Росії в Україні.

Також ми писали, що Макс Барських представив наймасштабніше шоу за останні роки.