Бадоев в интервью назвал самую большую оплеуху для российских меломанов

Никита Добрынин и Алан Бадоев. Фото: менеджмент канала ТиКиїв

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев дал откровенное интервью, в котором рассказал о любви к Родине и украинцам, творчестве в военное время, первые дни полномасштабного вторжения, сотрудничестве с Максом Барских и пощечине России.

Обо всем этом пообщался с Никитой Добрыниным для YouTube-канала ТиКиїв.

Читайте также:

Макс Барских — пощечина для россиян

Украинский режиссер Алан Бадоев родился в России, а вырос в Донецкой области. Тем не менее, после начала полномасштабного вторжения, он перешел на украинский, снимает кино об украинцах и занимается созданием украинского контента вместе с певцом Максом Барским.

В интервью он рассказал, что Макс Барских один из тех артистов, который не дает покоя россиянам, ведь раньше у него было большое количество поклонников в РФ.

"Сейчас в решке Макс — это оплеуха номер один. Все, что связано с Максом. Они что-то придумывают постоянно: что он это делает, то делает. Представляешь, какая это пощечина для их пропаганды — поступки Макса, например", — рассказал Алан.

Никита Добрынин и Алан Бадоев во время интервью. Фото: менеджмент канала ТиКиїв

Понятно, что россияне пытаются отомстить Барских, поэтому воруют его музыку.

"Мы забрали все песни из России, так что они делают? Они берут песни Макса, переаранжируют и отдают другому артисту. А россияне в комментариях пишут: "Это Макс на минималках". Они понимают, что это "ширпотреб", — поделился режиссер.

Никита Добрынин и Алан Бадоев во время интервью. Фото: менеджмент канала ТиКиїв

Также в рамках интервью Добрынин и Бадоев поговорили о творчестве, в частности об авторском документальном фильме "Довга Доба", который выйдет на большие экраны 24 февраля 2024 года. Кинолента о жизни людей и начале полномасштабного вторжения, которую "сняли украинцы": составлена из 200 часов видео 12 000 наших соотечественников.

"Режиссер должен чувствовать время. Это очень важно! Мне хотелось отснять документ этого сверхсложного времени, сохранить его и показать всем украинцам. Чтобы каждый из нас смог когда-то включить файл и сказать: "Вот такое было время, и мы его пережили!" — сказал Алан.

Напомним, песня Макса Барских стала официальным саундтреком фильма о преступлениях России в Украине.

Также мы писали, что Макс Барских представил самое масштабное шоу за последние годы.