Баклан знову став "папіком" Петрожицької

Дар'я Петрожицька та Станіслав Баклан у серіалі "Папік". Фото: стоп-кадр серіалу

Українське телебачення випустить новий комедійний шедевр — серіал "Якщо чесно". У ньому знялись відомі актори, серед яких Станіслав Баклан, Дар'я Петрожицька та Ігор Ласточкін.

Тизер серіалу з'явився на телеканалі "ТЕТ".

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За словами пресслужби телеканалу, українці хотіли знову побачити на екранах разом Станіслава Баклана та Дар'ю Петрожицьку. Проте шанувальники цієї пари можуть бути розчаровані.

Головними героями сіткому стала Петрожицька та Ласточкін. Вони грають закохану пару. Їхньому роману лише 3 місяці. Стосунки — справа складна, тому парі доведеться пройти різні кола пекла перш, ніж вдасться стати дійсно щасливими.

Дар'я Петрожицька і Ігор Ласточкін. Фото: серіал "Якщо чесно"

Актори Стас Баклан і Наталія Кленіна зіграли батьків головного героя.

"Спільних сцен у нас, на жаль, було вкрай мало, та я їх запамʼятала. Було неймовірно ностальгічно працювати на одному знімальному майданчику зі Стасом, адже після двох частин серіалу "Папік" ми не були разом в одному проєкті", – згадує роботу з Бакланом акторка Дар’я Петрожицька.

Новий серіал зовсім не схожий на "Папік". Він більше нагадує сітком "Леся+Рома", який виходив на екрани понад 15 років тому.

Ігор Ласточкін. Фото: серіал "Якщо чесно"

Несподіваним елементом в сюжеті стрічки стане поява уявних друзів головних героїв. Їх звати "Черговий косяк", "Серйозний чел", "Сцикло", "Внутрішній Бандерас", "Жіноча хитрість" та "Меркантильна баба".

Наскільки це буде смішно українці дізнаються вже 15 січня.

Раніше Дар'я Петрожицька отримала звання "Заслуженої артистки України".

Нагадаємо, що польський серіал на Netflix став популярним серед українців.