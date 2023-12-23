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Польський серіал на Netflix став популярним серед українців

23 грудня 2023 16:34
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Польський серіал на Netflix став популярним серед українців
Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

13 грудня на Netflix вийшов польський серіал "1670", який за кілька днів після прем'єри опинився на другому місці за популярністю серед серіалів в Україні. Опереджає його поки що лише серіал "Корона".

Про це свідчать рейтинги Netflix.

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Про що новий серіал

Серіал "1670" скаладається з восьми епізодів, тривалістю в середньому 30 хвилин, що досить зручно.

 

В основі сюжету — життя родини Адамчевських, зокрема батька — шляхтича Яна Павла Адамчевського. Чоловік мріє стати найвідомішим польським діячем, через що часто вступає в сутичку з односельчанами та власною родиною.

 

1670
Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Події серіалу відбуваються в 1670 році, коли Річ Посполита була виснажена повстанням Богдана Хмельницького, польсько-російською війною та шведським вторгненням.

Поведінка головного героя і його родини показана з гумором, зокрема нерозумні політичні рішення голови родини. У Яна Павла є дружина Софія, яка ігнорує витівки чоловіка.

 

1670
Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Їхня донька Анеля відмовляється виходити заміж за магната, натомість займається активізмом. Також  є два сина — Станіслав та Якуб. Перший — спадкоємець сімейного маєтка. Другий працює священником, та у ньому мало чого святого. 

Особливість серіалу

Особливістю "1670" на Netflix є його жанр — мок’юментарі. Попри те, що події серіалу відбуваються у 70-х роках ХVІІ століття, ніякої історичної достовірності у цьому фільмі немає. 

 

Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Акцент у стрічці зроблено на гумор та сатиру, а не на історію та документалістику. Навіть герої своєю поведінкою більше нагадують саме сучасних людей. 

Попри це, костюми, грим і декорації серіалу вражають.

Нагадаємо, Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів.

Також ми писали, що вийшли останні серії шоу "Корона" від Netflix.

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