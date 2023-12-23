Польський серіал на Netflix став популярним серед українців

Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

13 грудня на Netflix вийшов польський серіал "1670", який за кілька днів після прем'єри опинився на другому місці за популярністю серед серіалів в Україні. Опереджає його поки що лише серіал "Корона".

Про це свідчать рейтинги Netflix.

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Серіал "1670" скаладається з восьми епізодів, тривалістю в середньому 30 хвилин, що досить зручно.

В основі сюжету — життя родини Адамчевських, зокрема батька — шляхтича Яна Павла Адамчевського. Чоловік мріє стати найвідомішим польським діячем, через що часто вступає в сутичку з односельчанами та власною родиною.

Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Події серіалу відбуваються в 1670 році, коли Річ Посполита була виснажена повстанням Богдана Хмельницького, польсько-російською війною та шведським вторгненням.

Поведінка головного героя і його родини показана з гумором, зокрема нерозумні політичні рішення голови родини. У Яна Павла є дружина Софія, яка ігнорує витівки чоловіка.

Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Їхня донька Анеля відмовляється виходити заміж за магната, натомість займається активізмом. Також є два сина — Станіслав та Якуб. Перший — спадкоємець сімейного маєтка. Другий працює священником, та у ньому мало чого святого.

Особливість серіалу

Особливістю "1670" на Netflix є його жанр — мок’юментарі. Попри те, що події серіалу відбуваються у 70-х роках ХVІІ століття, ніякої історичної достовірності у цьому фільмі немає.

Кадр із серіалу "1670" на Netflix. Фото: Netflix

Акцент у стрічці зроблено на гумор та сатиру, а не на історію та документалістику. Навіть герої своєю поведінкою більше нагадують саме сучасних людей.

Попри це, костюми, грим і декорації серіалу вражають.

Нагадаємо, Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів.

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