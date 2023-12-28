Баклан снова стал "папиком" Петрожицкой

Дарья Петрожицкая и Станислав Баклан в сериале "Папик". Фото: стоп-кадр сериала

Украинское телевидение выпустит новый комедийный шедевр — сериал "Если честно". В нем снялись известные актеры, среди которых Станислав Баклан, Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин.

Тизер сериала появился на телеканале "ТЭТ".

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По словам пресс-службы телеканала, украинцы хотели снова увидеть на экранах вместе Станислава Баклана и Дарью Петрожицкую. Однако поклонники этой пары могут быть разочарованы.

Главными героями ситкома стала Петрожицкая и Ласточкин. Они играют влюбленную пару. Их роману всего 3 месяца. Отношения — дело сложное, поэтому паре придется пройти разные круги ада, прежде чем удастся стать действительно счастливыми.

Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин. Фото: сериал "Если честно"

Актеры Стас Баклан и Наталья Кленина сыграли родителей главного героя.

"Общих сцен у нас, к сожалению, было крайне мало, но я их запомнила. Было невероятно ностальгически работать на одной съемочной площадке со Стасом, ведь после двух частей сериала "Папик" мы не были вместе в одном проекте", — вспоминает работу с Бакланом актриса Дарья Петрожицкая.

Новый сериал совсем не похож на "Папик". Он больше напоминает ситком "Леся+Рома", который вышел на экраны более 15 лет назад.

Игорь Ласточкин. Фото: сериал "Если честно"

Неожиданным элементом в сюжете ленты станет появление воображаемых друзей главных героев. Их зовут "Очередной косяк", "Серьезный чел", "Сцикло", "Внутренний Бандерас", "Женская хитрость" и "Меркантильная баба".

Насколько это будет смешно украинцы узнают уже 15 января.

Ранее Дарья Петрожицкая получила звание "Заслуженной артистки Украины".

Напомним, что польский сериал на Netflix стал популярен среди украинцев.