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Balenciaga показала сукню, яку охрестили "чорним мішком"

16 грудня 2023 21:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Balenciaga показала сукню, яку охрестили "чорним мішком"
Показ Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga показав сукню, яка їхнім прихильникам здалась схожою на пакет для сміття. Публіка вражена "креативом" дизайнерів.

Бренд розмістив пост в своєму instagram.

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Іспанський бренд Balenciaga продовжує вражати публіку своїми креативними ідеями. Цього разу вони вигадали чорну блискучу сукню з трикотажу, яка має мішкуватий фасон. Всередині є корсет зі зручними пластинами.

Ця сукня була вперше презентована в осінній колекції 2024 року в Лос-Анджелосі. У коментарях шириться думка, що ця сукня коштує 240 тисяч гривень, проте офіційної ціни бренд ще не надав. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Balenciaga (@balenciaga)

Публіка захейтила новий "хіт" сезону

Ще після виходу колекції бренд зіштовхнувся з чималою кількістю насмішок над цією та іншими моделями. Сьогодні, 16 грудня, дизайнери виставили цю сукню в соцмережі, і хейт заполонив коментарі.

  • І що це? План переробки?
  • Це зайві мішки для росіян на фронті?
  • У мене є таке в коморі.
  • Після спідниці з рушника я відчуваю, що Balenciaga просто з нами балується.
  • Я можу купити 20 таких пакетів у супермаркеті.
  • Росіяни в Україні носять лише такі.
  • Можна зробити таку вдома.
Колекція Balenciaga Fall 2024
Показ колекції Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/

Нагадаємо, що нещодавно бренд Balenciaga шокував новою колекцією.

Раніше Ксенія Мішина оголилась у спокусливій сукні.

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