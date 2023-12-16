Balenciaga показала сукню, яку охрестили "чорним мішком"

Показ Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga показав сукню, яка їхнім прихильникам здалась схожою на пакет для сміття. Публіка вражена "креативом" дизайнерів.

Бренд розмістив пост в своєму instagram.

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Balenciaga пропонує носити чорне і блискуче

Іспанський бренд Balenciaga продовжує вражати публіку своїми креативними ідеями. Цього разу вони вигадали чорну блискучу сукню з трикотажу, яка має мішкуватий фасон. Всередині є корсет зі зручними пластинами.

Ця сукня була вперше презентована в осінній колекції 2024 року в Лос-Анджелосі. У коментарях шириться думка, що ця сукня коштує 240 тисяч гривень, проте офіційної ціни бренд ще не надав.

Публіка захейтила новий "хіт" сезону

Ще після виходу колекції бренд зіштовхнувся з чималою кількістю насмішок над цією та іншими моделями. Сьогодні, 16 грудня, дизайнери виставили цю сукню в соцмережі, і хейт заполонив коментарі.

І що це? План переробки?

Це зайві мішки для росіян на фронті?

У мене є таке в коморі.

Після спідниці з рушника я відчуваю, що Balenciaga просто з нами балується.

Я можу купити 20 таких пакетів у супермаркеті.

Росіяни в Україні носять лише такі.

Можна зробити таку вдома.

Показ колекції Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/

Нагадаємо, що нещодавно бренд Balenciaga шокував новою колекцією.

Раніше Ксенія Мішина оголилась у спокусливій сукні.