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Balenciaga показала платье, которое окрестили "черным мешком"

16 декабря 2023 21:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Balenciaga показала платье, которое окрестили "черным мешком"
Магазин Balenciaga. Фото: Rizhlaine de Sortiraparis
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Всемирно известный бренд Balenciaga показал платье, которое их поклонникам показалось похожим на пакет для мусора. Публика удивлена "креативом" дизайнеров.

Бренд разместил пост в своем instagram.

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Испанский бренд Balenciaga продолжает поражать публику своими креативными идеями. На этот раз они придумали черное блестящее платье из трикотажа, которое имеет мешковатый фасон. Внутри есть корсет с удобными пластинами.

Это платье было впервые представлено в осенней коллекции 2024 года в Лос-Анджелосе. В комментариях ширится мнение, что это платье стоит 240 тысяч гривен, однако официальную цену бренд еще не предоставил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Balenciaga (@balenciaga)

Публика захейтила новый "хит" сезона

Еще после выхода коллекции бренд столкнулся с большим количеством насмешек над этой и другими моделями. Сегодня, 16 декабря, дизайнеры выставили это платье в соцсети и хейт заполонил комментарии.

  • Что это? План переработки?
  • Это лишние мешки для россиян на фронте?
  • У меня есть такое в чулане.
  • После юбки из полотенца я чувствую, что Balenciaga просто с нами балуется.
  • Я могу купить 20 таких пакетов в супермаркете.
  • Россияне в Украине носят только такие.
  • Можно сделать такую дома.
Коллекция Balenciaga Fall 2024
Показ коллекции Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/

Напомним, недавно бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией.

Ранее Ксения Мишина обнажилась в соблазнительном платье.

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