Balenciaga показала платье, которое окрестили "черным мешком"

Магазин Balenciaga. Фото: Rizhlaine de Sortiraparis

Всемирно известный бренд Balenciaga показал платье, которое их поклонникам показалось похожим на пакет для мусора. Публика удивлена "креативом" дизайнеров.

Бренд разместил пост в своем instagram.

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Balenciaga предлагает носить черное и блестящее

Испанский бренд Balenciaga продолжает поражать публику своими креативными идеями. На этот раз они придумали черное блестящее платье из трикотажа, которое имеет мешковатый фасон. Внутри есть корсет с удобными пластинами.

Это платье было впервые представлено в осенней коллекции 2024 года в Лос-Анджелосе. В комментариях ширится мнение, что это платье стоит 240 тысяч гривен, однако официальную цену бренд еще не предоставил.

Публика захейтила новый "хит" сезона

Еще после выхода коллекции бренд столкнулся с большим количеством насмешек над этой и другими моделями. Сегодня, 16 декабря, дизайнеры выставили это платье в соцсети и хейт заполонил комментарии.

Что это? План переработки?

Это лишние мешки для россиян на фронте?

У меня есть такое в чулане.

После юбки из полотенца я чувствую, что Balenciaga просто с нами балуется.

Я могу купить 20 таких пакетов в супермаркете.

Россияне в Украине носят только такие.

Можно сделать такую дома.

Показ коллекции Balenciaga Fall 2024. Фото: instagram.com/balenciaga/

Напомним, недавно бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией.

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