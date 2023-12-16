Balenciaga показала платье, которое окрестили "черным мешком"
Всемирно известный бренд Balenciaga показал платье, которое их поклонникам показалось похожим на пакет для мусора. Публика удивлена "креативом" дизайнеров.
Бренд разместил пост в своем instagram.
Balenciaga предлагает носить черное и блестящее
Испанский бренд Balenciaga продолжает поражать публику своими креативными идеями. На этот раз они придумали черное блестящее платье из трикотажа, которое имеет мешковатый фасон. Внутри есть корсет с удобными пластинами.
Это платье было впервые представлено в осенней коллекции 2024 года в Лос-Анджелосе. В комментариях ширится мнение, что это платье стоит 240 тысяч гривен, однако официальную цену бренд еще не предоставил.
Публика захейтила новый "хит" сезона
Еще после выхода коллекции бренд столкнулся с большим количеством насмешек над этой и другими моделями. Сегодня, 16 декабря, дизайнеры выставили это платье в соцсети и хейт заполонил комментарии.
- Что это? План переработки?
- Это лишние мешки для россиян на фронте?
- У меня есть такое в чулане.
- После юбки из полотенца я чувствую, что Balenciaga просто с нами балуется.
- Я могу купить 20 таких пакетов в супермаркете.
- Россияне в Украине носят только такие.
- Можно сделать такую дома.
Напомним, недавно бренд Balenciaga шокировал новой коллекцией.
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