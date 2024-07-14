Катерину Багінську виключили з гурту Renie Cares через виступ на весіллі з росіянами — деталі

Українська музикантка Катерина Багінська. Фото: instagram/drum__queen

Барабанщиця Катерина Багінська разом з командою співака Дмитра Монатіка виступила на скандальному весіллі українців в Італії. Подія викликала неоднозначний резонанс, адже на заході були присутні російські зірки. Участь дівчини осудив гурт Renie Cares, в якому вона також грала.

Про це повідомив продюсер Олександр Мусевич.

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Цього тижня Дмитро Монатік зі своїми музикантами виступив на одному корпоративі з Максимом Галкіним. Хоча це було і весілля українців, однак подія відбулась на віллі, яка належить росіянам.

Катерина Брагінська, окрім співпраці з Монатіком, також грає в "Renie Cares". Фанатів гурту обурив цей скандальний виступ і вони попросили відреагувати на ситуацію. Колектив вирішив виключити Катерину з гурту, щоб не толерувати співпрацю з громадянами країни-агресора.

"Для мене це дивно, ху*ово і неприпустимо. Я не розумію, чому подібні вчинки досі толеруються. Чому такі великі впливові артисти дозволяють собі, по суті, співпрацю з росіянами, які ще у 2014-му році підтримували анексію Криму і залюбки там виступали на День РФ. Це не повинно бути нормою", — висловила свою думку про весілля вокалістка гурту Ірина Панчук.

Вокалістка Ірина Панчук не хоче толерувати співпрацю з росіянами. Фото: instagram.com/reniecares

Нагадаємо, команда Дмитра Монатіка пояснила, чому він погодився на виступ на весіллі в Італії. Також російський комік Максим Галкін заспівав українською на цьому заході.