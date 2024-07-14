Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Барабанщица потеряла работу из-за участия в скандальном корпоративе Монатика arrow

Барабанщица потеряла работу из-за участия в скандальном корпоративе Монатика

14 июля 2024 08:38
Антонина Завадская - Редактор
Екатерину Багинскую исключили из группы Renie Cares из-за выступления на свадьбе с россиянами.
Украинская музыкант Катерина Багинская. Фото: instagram/drum__queen
Антонина Завадская - Редактор

Барабанщица Екатерина Багинская вместе с командой певца Дмитрия Монатика выступила на скандальной свадьбе украинцев в Италии. Событие вызвало неоднозначный резонанс, ведь на мероприятии присутствовали российские звезды. Участие девушки осудила группа Renie Cares, в которой она также играла.

Об этом сообщил продюсер Александр Мусевич.

Читайте также:

Екатерину Багинскую исключили из группы Renie Cares из-за Дмитрия Монатика

На этой неделе Дмитрий Монатик со своими музыкантами выступил на одном корпоративе с Максимом Галкиным. Хотя это была и свадьба украинцев, однако событие произошло на принадлежащей россиянам вилле.

Екатерина Брагинская, кроме сотрудничества с Монатиком, также играет в "Renie Cares". Фанатов группы возмутило это скандальное выступление, и они попросили отреагировать на ситуацию. Коллектив решил исключить Екатерину из группы, чтобы не терпеть сотрудничество с гражданами страны агрессора.

"Для меня это странно, ху*ово и недопустимо. Я не понимаю, почему подобные поступки до сих пор терпят. Почему такие крупные влиятельные артисты позволяют себе, по сути, сотрудничество с россиянами, которые еще в 2014-м году поддерживали аннексию Крыма и охотно там выступали на День РФ. Это не должно быть нормой", — выразила свое мнение о свадьбе вокалистка группы Ирина Панчук.

Вокалистка Ирина Панчук не хочет терпеть сотрудничество с россиянами. Фото: instagram.com/reniecares
Вокалистка Ирина Панчук не хочет терпеть сотрудничество с россиянами. Фото: instagram.com/reniecares

Напомним, команда Дмитрия Монатика объяснила, почему он согласился на выступление на свадьбе в Италии. Также российский комик Максим Галкин спел по-украински на этом мероприятии.

Италия скандал Дмитрий Монатик музыка свадьба украинские звезды российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля