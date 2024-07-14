Екатерину Багинскую исключили из группы Renie Cares из-за выступления на свадьбе с россиянами.

Украинская музыкант Катерина Багинская. Фото: instagram/drum__queen

Барабанщица Екатерина Багинская вместе с командой певца Дмитрия Монатика выступила на скандальной свадьбе украинцев в Италии. Событие вызвало неоднозначный резонанс, ведь на мероприятии присутствовали российские звезды. Участие девушки осудила группа Renie Cares, в которой она также играла.

Об этом сообщил продюсер Александр Мусевич.

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На этой неделе Дмитрий Монатик со своими музыкантами выступил на одном корпоративе с Максимом Галкиным. Хотя это была и свадьба украинцев, однако событие произошло на принадлежащей россиянам вилле.

Екатерина Брагинская, кроме сотрудничества с Монатиком, также играет в "Renie Cares". Фанатов группы возмутило это скандальное выступление, и они попросили отреагировать на ситуацию. Коллектив решил исключить Екатерину из группы, чтобы не терпеть сотрудничество с гражданами страны агрессора.

"Для меня это странно, ху*ово и недопустимо. Я не понимаю, почему подобные поступки до сих пор терпят. Почему такие крупные влиятельные артисты позволяют себе, по сути, сотрудничество с россиянами, которые еще в 2014-м году поддерживали аннексию Крыма и охотно там выступали на День РФ. Это не должно быть нормой", — выразила свое мнение о свадьбе вокалистка группы Ирина Панчук.

Вокалистка Ирина Панчук не хочет терпеть сотрудничество с россиянами. Фото: instagram.com/reniecares

Напомним, команда Дмитрия Монатика объяснила, почему он согласился на выступление на свадьбе в Италии. Также российский комик Максим Галкин спел по-украински на этом мероприятии.