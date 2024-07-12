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Галкін заспівав хіти Степана Гіги на розкішній віллі, яка належить росіянам

12 липня 2024 22:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Максим Галкін став ведучим весілля молодят з України — фото
Російський гуморист та шоумен Максим Галкін. Фото: росЗМІ
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно соцмережі облетіли кадри з розкішної вілли в Італії. Біля озера Комо весілля відгуляла пара з України. Гостей розважали багато відомих зірок, зокрема, ведучим заходу став російський шоумен Максим Галкін.

Про це повідомив український блогер-пліткар Богдан Беспалов

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Максим Галкін заспівав українською

Відомий шоумен розважав гостей на весіллі молодят з України, на одній із найдорожчих вілл Італії — Бальбяно. За даними видання wz.lviv.ua, доба її оренди вартує 19 тисяч євро (більше 800 тисяч гривень). Виявилося, що з 2013 року вона належить росіянам.

Галкін, який відкрито засудив кривавий режим Кремля, вів весільну церемонію вже після обітниць. Шоумен розвеселив гостей скоромовкою про паляницю та відомими українськими піснями: "Смерека", "Одна калина" та хітом Степана Гіги "Золото Карпат".

 У виданні wz.lviv.ua зазначається  що гонорар Максима Галкіна стартує від 100 тисяч євро (близько 4,5 млн гривень) плюс додатковий райдер. 

Максим Галкін заспівав на українському весіллі
Російський гуморист та шоумен Максим Галкін на весіллі українців. Фото: instagram.com/_terskaia/
Максим Галкін розважав українців на віллі росіян
Російський гуморист та шоумен Максим Галкін розважає заможних українців. Фото: instagram.com/_terskaia/
Максим Галкін розважав гостей на укрїнському весіллі
Російський гуморист Максим Галкін співає пісні українською. Фото: instagram.com/_terskaia/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Prohor (@prohormusic)

Нагадаємо, Максим Галкін публічно висловив слова підтримки українським родинам після обстрілу Харкова. Також гуморист розкритикував наклеп про те, що він нібито втік з Ізраїлю через "обстріл" Ірану.

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