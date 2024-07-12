Максим Галкін став ведучим весілля молодят з України — фото

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін. Фото: росЗМІ

Нещодавно соцмережі облетіли кадри з розкішної вілли в Італії. Біля озера Комо весілля відгуляла пара з України. Гостей розважали багато відомих зірок, зокрема, ведучим заходу став російський шоумен Максим Галкін.

Про це повідомив український блогер-пліткар Богдан Беспалов.

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Відомий шоумен розважав гостей на весіллі молодят з України, на одній із найдорожчих вілл Італії — Бальбяно. За даними видання wz.lviv.ua, доба її оренди вартує 19 тисяч євро (більше 800 тисяч гривень). Виявилося, що з 2013 року вона належить росіянам.

Галкін, який відкрито засудив кривавий режим Кремля, вів весільну церемонію вже після обітниць. Шоумен розвеселив гостей скоромовкою про паляницю та відомими українськими піснями: "Смерека", "Одна калина" та хітом Степана Гіги "Золото Карпат".

У виданні wz.lviv.ua зазначається що гонорар Максима Галкіна стартує від 100 тисяч євро (близько 4,5 млн гривень) плюс додатковий райдер.

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін на весіллі українців. Фото: instagram.com/_terskaia/

Російський гуморист та шоумен Максим Галкін розважає заможних українців. Фото: instagram.com/_terskaia/

Російський гуморист Максим Галкін співає пісні українською. Фото: instagram.com/_terskaia/

Нагадаємо, Максим Галкін публічно висловив слова підтримки українським родинам після обстрілу Харкова. Також гуморист розкритикував наклеп про те, що він нібито втік з Ізраїлю через "обстріл" Ірану.