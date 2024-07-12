Менеджер Дмитра Монатіка прокоментував його виступ на весіллі, яке вів Максим Галкін

Співак Дмитро Монатік. Фото: Instagram/monatik_official

В соцмережах активно обговорюють весілля українців, на якому ведучим був російський шоумен Максим Галкін, а музичним хедлайнером — співак Дмитро Монатік (MONATIK). Сам артист виступ в Італії не коментує. Втім його піарменеджерка Христина Шоміна пояснила рішення 37-річного співака попрацювати в такій компанії.

Про це повідомляє блогерка, інтерв’юєрка Аліна Доротюк.

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Весілля минуло 10 липня на віллі Бальбіано, що омиває мальовниче озеро Комо. За непідтвердженою інформацією, вона належить росіянам. Самі ж молодята — українці, родом з Києва, які живуть за кордоном. Попри це, вибір ведучим росіянина Максима Галкіна викликало в багатьох користувачів соцмереж чимало запитань.

Попри те, що від початку повномасштабної війни він з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та двома неповнолітніми дітьми виїхали з РФ до Ізраїлю, а згодом переїхали на Кіпр, не всі українці вірять так званим "хорошим росіянам". А ось менеджмент Монатіка стверджує — громадян РФ на весіллі не було.

"Жодного росіянина серед гостей на весіллі не було (це нам підтвердили організатори весілля). Всі гості — українці. З приводу ведучого вечора — наскільки нам відомо, Максим не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні", — зазначила Христина Шоміна.

В команді Монатіка зазначили, що в них був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила їх виступити на весіллі в Італії.

"Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підібʼємо підсумки і опублікуємо їх", — розповіла Шоміна Доротюк.

Також піарменеджерка Монатіка зазначила, що MONATIK не виконував не сцені пісні російською мовою. Це принципова позиція артиста. Щодо локації, яка нібито належить росіянам, то коментарів команда артиста не надала. Сам Дмитро в день обговорення його виступу на весіллі українців нічого в соцмережах не публікував.

Виступ Монатіка на весіллі в Італії. Скриншот: Instagram/prohormusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік став наставником нового грандіозного телевізійного музичного шоу. Також ми розповідали, що герой нового сезону шоу "Холостяк", ветеран війни Олександр Терен підірвав мережу запальними танцями з Монатіком.