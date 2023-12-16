Дорофеєва, Лачен та Кацурін зачитали реп-збір про пікап

Надя Дорофеєва, Ігор Лачен та Марк Куцевалов у відео "Скинь донат". Фото: скрін з відео

Надя Дорофеєва разом із зірковими друзями відкрила великий збір на 3 мільйони гривень. Їхня ціль — купити військовим три пікапи.

Відео зі збором з'явилось у спільному дописі в instagram.

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Зірки об'єднались, щоб допомогти ЗСУ

DOROFEEVA, Ігор Лаченков, Міша Кацурін, Антон Птушкін, Марк Куцевалов, Вадим Кириленко та Женя Дзюба відкрили великий збір коштів для фонду "Повернись живим".

Артисти зробили це креативно — відзняли невеликий кліп, в якому читають реп "Скинь донат". Навіть новинний блогер Лачен розіграв комічну сценку, до цього він не робив нічого подібного.

Їхня ціль — це зібрати 3 000 000 грн на три новенькі пікапи Mitsubishi L200. Авто передадуть інженерно-саперним групам командувань Сил підтримки ЗСУ.

"Країна прекрасно розуміє, наскільки розмінування — важлива штука для нас сьогодні, тому, сподіваємось, з мотивацією донатерів проблем не виникне. Скинь донат. Підтримуй збір репостом", — пишуть під дописом зірки.

Задонатити на пікапи можна за посиланням. Нині зірки вже зібрали 1 070 428 гривень.

Що думають люди про реп-збір

Українці енергійно відреагували на збір і почали не тільки скидати кошти, але й висловлювати свою думку про трек у коментарях. Варто уточнити, що негативних відгуків теж чимало.

Поки кращий трек року.

Надіюсь це пісня-звернення до Верховної ради. Бо, якщо до людей, які ледь виживають в цій країні, то ви всі подуріли.

Ого, ви розкриваєте в Лачені зірочку, за таке гріх не задонатить.

Чекайте, а цей кліп раптом не окупив би три пікапи?...

Хто пояснить, чому пікапи по мільйону? За 500 тисяч грн такі пікапи можна взяти, що то ракета, а не машина для евакуації і для чого завгодно згодиться.

Нагадаємо, що нещодавно Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним.

Раніше ми писали, як пройшов благодійний концерт DOROFEEVA.