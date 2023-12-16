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Дорофеєва, Лачен та Кацурін зачитали реп-збір про пікап

16 грудня 2023 09:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дорофеєва, Лачен та Кацурін зачитали реп-збір про пікап
Надя Дорофеєва, Ігор Лачен та Марк Куцевалов у відео "Скинь донат". Фото: скрін з відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Надя Дорофеєва разом із зірковими друзями відкрила великий збір на 3 мільйони гривень. Їхня ціль — купити військовим три пікапи.

Відео зі збором з'явилось у спільному дописі в instagram.

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DOROFEEVA, Ігор Лаченков, Міша Кацурін, Антон Птушкін, Марк Куцевалов, Вадим Кириленко та Женя Дзюба відкрили великий збір коштів для фонду "Повернись живим".

Артисти зробили це креативно — відзняли невеликий кліп, в якому читають реп "Скинь донат". Навіть новинний блогер Лачен розіграв комічну сценку, до цього він не робив нічого подібного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Їхня ціль — це зібрати 3 000 000 грн на три новенькі пікапи Mitsubishi L200. Авто передадуть інженерно-саперним групам командувань Сил підтримки ЗСУ.

"Країна прекрасно розуміє, наскільки розмінування — важлива штука для нас сьогодні, тому, сподіваємось, з мотивацією донатерів проблем не виникне. Скинь донат. Підтримуй збір репостом", — пишуть під дописом зірки.

Задонатити на пікапи можна за посиланням. Нині зірки вже зібрали 1 070 428 гривень.

Що думають люди про реп-збір

Українці енергійно відреагували на збір і почали не тільки скидати кошти, але й висловлювати свою думку про трек у коментарях. Варто уточнити, що негативних відгуків теж чимало.

  • Поки кращий трек року.
  • Надіюсь це пісня-звернення до Верховної ради. Бо, якщо до людей, які ледь виживають в цій країні, то ви всі подуріли.
  • Ого, ви розкриваєте в Лачені зірочку, за таке гріх не задонатить.

  • Чекайте, а цей кліп раптом не окупив би три пікапи?...

  • Хто пояснить, чому пікапи по мільйону? За 500 тисяч грн такі пікапи можна взяти, що то ракета, а не машина для евакуації і для чого завгодно згодиться.

Нагадаємо, що нещодавно Дорофеєва випустила пісню про хейтерів, яку написала з Кацуріним.

Раніше ми писали, як пройшов благодійний концерт DOROFEEVA.

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