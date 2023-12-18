Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород

Карета скорой помощи от американской суперзвезды. Фото: Facebook/kocemdmk

Зарубежные знаменитости продолжают помогать Украине. Уже четвертый реанимобиль от титулованной американской актрисы, композитор Барбри Стрейзанд, отправился курсом на Вышгородскую станцию экстренной медицинской помощи (Киевская область).

Об этом сообщается в Facebook Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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По словам медиков, автомобили скорой медицинской помощи типа С — это своеобразная палата интенсивной терапии для проведения лечебных мероприятий бригадами экстренной медицинской помощи, а также транспортировка и мониторинг пациентов в тяжелом или критическом состоянии, только на колесах.

"Быть оперативными, мобильными и доступными — формула успеха областной "экстренки". А с получением новых "птиц", эта возможность приумножается, особенно в условиях военного положения", — заявили медики.

Реанимобиль от Барбры Стрейзанд. Фото: Facebook/kocemdmk

В прошлом году Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Медицинская помощь". Недавно 81-летняя звезда пожертвовала Украине 240 тысяч долларов.

Суперзвезда Барбра Стрейзанд с вышиванкой. Фото: Facebook/barbrastreisand

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе. Также мы рассказывали, что блоггер Даша Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте.