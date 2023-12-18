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Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород

18 декабря 2023 23:40
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Стас Кожушко
Редактор
Барбра Стрейзанд передала реанимобиль в Вышгород
Карета скорой помощи от американской суперзвезды. Фото: Facebook/kocemdmk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Зарубежные знаменитости продолжают помогать Украине. Уже четвертый реанимобиль от титулованной американской актрисы, композитор Барбри Стрейзанд, отправился курсом на Вышгородскую станцию экстренной медицинской помощи (Киевская область).

Об этом сообщается в Facebook Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Помощь Украине от Барбры Стрейзанд

По словам медиков, автомобили скорой медицинской помощи типа С — это своеобразная палата интенсивной терапии для проведения лечебных мероприятий бригадами экстренной медицинской помощи, а также транспортировка и мониторинг пациентов в тяжелом или критическом состоянии, только на колесах.

"Быть оперативными, мобильными и доступнымиформула успеха областной "экстренки". А с получением новых "птиц", эта возможность приумножается, особенно в условиях военного положения", — заявили медики.

Реанимобиль от Барбры Стрейзанд. Фото: Facebook/kocemdmk

В прошлом году Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзинговой платформы UNITED24 в направлении "Медицинская помощь". Недавно 81-летняя звезда пожертвовала Украине 240 тысяч долларов.

Суперзвезда Барбра Стрейзанд с вышиванкой. Фото: Facebook/barbrastreisand

Напомним, ранее мы писали, что Надя Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе. Также мы рассказывали, что блоггер Даша Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте.

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