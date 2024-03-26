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Бас-гітаристка Måneskin Вікторія де Анджеліс вдягнула панчохи від українського бренду

26 березня 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Бас-гітаристка Måneskin Вікторія де Анджеліс вдягнула панчохи від українського бренду
Бас-гітаристка гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Бас-гітаристка італійського гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс приміряла одяг від українського бренду Anoeses. Вона обрала для себе латексне бра та панчохи з нової колекції.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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Вікторія де Анджеліс вдягнула одяг від українського бренду

Бас-гітаристка італійського гурту Måneskin вдягнула пікантне бра та панчохи від бренду Anoeses. У такому вигляді вона з'явилась на світлинах промо свого дебютного DJ-туру. 

Латексні панчохи "Evie" Red обійшлись зірці у 220 доларів, тобто приблизно 8 600 гривень.  Вони ідеально підійшли рок-зірці, підкресливши її індивідуальний стиль.

Бас-гітарістка гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Бас-гітаристка Вікторія де Анджеліс у панчохах від Anoeses. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Панчохи від Anoeses
Панчохи від Anoeses. Фото: сайт бренду

Також зірка вдягнула комплект з того ж червоного латексу "Tansy" Red. Він коштує на сайті бренду 210 доларів, приблизно 8 200 гривень.

Стилісти бас-гітаристки підкреслили спокусливу білизну червоною шубою, макіяжем та навіть манікюром.

Бас-гітарістка гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Бас-гітаристка Вікторія де Анджеліс в бра від Anoeses. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Червоне бра від Anoeses
Червоне бра від Anoeses. Фото: сайт бренду

Нагадаємо, Марго Роббі придбала для себе сукню від українського бренду. Також Джей Ло вдягнула весільну сукню від відомого дизайнера. 

Італія
Maneskin
мода
Україна
закордонні зірки
співачка

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