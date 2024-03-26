Бас-гітаристка Måneskin Вікторія де Анджеліс вдягнула панчохи від українського бренду
Бас-гітаристка італійського гурту Måneskin Вікторія де Анджеліс приміряла одяг від українського бренду Anoeses. Вона обрала для себе латексне бра та панчохи з нової колекції.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Вікторія де Анджеліс вдягнула одяг від українського бренду
Бас-гітаристка італійського гурту Måneskin вдягнула пікантне бра та панчохи від бренду Anoeses. У такому вигляді вона з'явилась на світлинах промо свого дебютного DJ-туру.
Латексні панчохи "Evie" Red обійшлись зірці у 220 доларів, тобто приблизно 8 600 гривень. Вони ідеально підійшли рок-зірці, підкресливши її індивідуальний стиль.
Також зірка вдягнула комплект з того ж червоного латексу "Tansy" Red. Він коштує на сайті бренду 210 доларів, приблизно 8 200 гривень.
Стилісти бас-гітаристки підкреслили спокусливу білизну червоною шубою, макіяжем та навіть манікюром.
Нагадаємо, Марго Роббі придбала для себе сукню від українського бренду. Також Джей Ло вдягнула весільну сукню від відомого дизайнера.
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