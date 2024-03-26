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Бас-гитаристка Måneskin Виктория де Анджелис надела чулки украинского бренда

26 марта 2024 23:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Бас-гитаристка Måneskin Виктория де Анджелис надела чулки украинского бренда
Бас-гитаристка группы Måneskin Виктория де Анджелис. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Бас-гитаристка итальянской группы Måneskin Виктория де Анджелис примерила одежду украинского бренда Anoeses. Она выбрала для себя латексные бра и чулки из новой коллекции.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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Виктория де Анджелис надела одежду от украинского бренда

Бас-гитаристка итальянской группы Måneskin надела пикантное бра и чулки от бренда Anoeses. В таком виде она появилась на фотографиях промо своего дебютного DJ-тура.

Латексные чулки "Evie" Red обошлись звезде в 220 долларов, то есть примерно 8 600 гривен. Они идеально подошли к рок-звезде, подчеркнув ее индивидуальный стиль.

Бас-гитаристка группы Måneskin Виктория де Анджелис. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Бас-гитаристка Виктория де Анджелис в чулках от Anoeses. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Чулки от Anoeses
Чулки от Anoeses. Фото: сайт бренда

Также звезда надела комплект из того же красного латекса Tansy Red. Он стоит на сайте бренда 210 долларов, примерно 8200 гривен.

Стилисты бас-гитаристки подчеркнули соблазнительное белье красной шубой, макияжем и даже маникюром.

Бас-гитаристка группы Måneskin Виктория де Анджелис. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Бас-гитарист Виктория де Анджелис в Бра от Anoeses. Фото: instagram.com/vicdeangelis/
Красное бра от Anoeses
Красные бра от Anoeses. Фото: сайт бренда

Марго Робби приобрела для себя одежду от украинского бренда. Также Джей Ло надела свадебное платье от известного дизайнера.

Италия
Maneskin
мода
Украина
зарубежные звезды
певица

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