Батька радіоведучого Іллі Яреми тримають у підвалі — разом з ним ще 55 військових

Радіоведучий, військовослужбовець Ілля Ярема. Фото: Instagram/yaremavox

Ведучий ранкового шоу на одній з популярних радіостанцій України, сержант ЗСУ Ілля Ярема шокував користувачів соцмереж інформацією про свого батька та його побратимів. Захисники України записали відеозвернення, в якому зробили гучні заяви.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Яреми.

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Ілля розповів, що його батька з другою групою інвалідності утримують у підвалі, не дають звільнитися за станом здоров’я або перевестися до іншої військової частини.

"І не виплачують гроші десь понад три місяці. Ми мовчали, намагалися подолати це якось за допомогою юридичних звернень. Вже написали звернення до поліції, ВСП, ДБР, подано позов до суду. Але, тим не менш нуль, реакції не вирішує питання", — зазначив Ілля.

Батько радіоведучого записав відео з побратимами, в якому одразу зазначили: не хотіли і не хочуть, щоб це інфопривід був використаний ворогами. Назвали росіян агресорами, а Путіна відомим словом, яке раніше співали на стадіонах при згадці диктатора (ху**ом)..

"24 лютого 2024, перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. Це при тому, що в нього, у цей час, були операції і реабілітації, які, в подальшому, призвели до погіршення групи інвалідності! Таких там 55 осіб. Висновок ВЛК — непридатний до служби в ДШВ! З березня місяця він і хлопці не отримують жодних грошей", — йдеться в описі відео.

Також військові заявили у відео, що до них приїхав заступник командира по логістика, який шокував заявою.

"Заявив, що з завтрашнього дня нас перестають годувати, він забирає в нас ліжка та матраци і в нього наказ: те, що в підвалі бетон, не його питання", — заявили військовослужбовці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоувумен Маша Єфросініна публічно з'ясувала стосунки зі своїм коханим, який в ЗСУ. Також ми розповідали, що росіянин влаштував провокацію на концерті співачки Ірини Федишин у США.