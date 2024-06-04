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Росіянин влаштував провокацію на концерті Федишин у США

4 червня 2024 00:00
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Стас Кожушко
Редактор
Росіянин влаштував провокацію і ледь не зірвав концерт Ірини Федишин у США
Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Українська співачка Ірина Федишин зараз перебуває з благодійним туром в Північній Америці. На одному з концертів на сцену вийшов чоловік, який на весь майданчик заявив — він росіянин. 

Подробиці інциденту співачка розповіла у своїх соцмережах.

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За словами 37-річної уродженки Львова подібного в її кар’єрі ще не було. Провокація сталась на концерті в американському місті Міннеаполіс. Після гучної заяви чоловіка весь зал втратив дар мови.

"Після такої гордої заяви, я відповіла йому: "Мабуть, хочете вибачитися за свою країну? За те що вона кожної ночі кидає ракети і вбиває українських дітей? Цілі сімʼї і родини?! За все що сьогодні робить з Україною?", — заявила Федишин.

На що чоловік російською заявив, що йому нема за що вибачатися і він просто полюбив "україночку" (мав на увазі Ірину Федишин). На що Ірина відповіла: їм більше нема про що спілкуватися і чоловік зайвий у цьому залі. Водночас на сцену вийшли українці. Чоловіки скрутили росіянина і вивели з майданчика.

Російський провокатор на концерті Ірини Федишин
Російський провокатор на концерті Ірини Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Федишин стверджує — цей росіянин був на підпитку та показав всю свою суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. 

"Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських іноагентів, які шпіонять у наших громадах, навіть, у діаспорі. Їхня мета розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Вони лізуть звідусіль", — написала Федишин.

Артистка закликала українців бути розумними, триматися разом, не дозволяти розсварювати одне одного. Бо саме нашої єдності, запевняє Федишин, росіяни бояться найбільше. Північноамериканський тур співачки завершиться 14 липня в місті Нью-Брітен (штат Коннектикут).

Нагадаємо, раніше ми писали, що фонд актора Джорджа Клуні веде боротьбу з російськими пропагандистами. Також ми розповідали, що росіяни вкрали пісню відомого українського артиста.

Ірина Федишин
росіяни
концерт
українські зірки
провокація

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