Отца радиоведущего Ильи Яремы держат в подвале —вместе с ним еще 55 военных

Радиоведущий, военнослужащий Илья Ярема. Фото: Instagram/yaremavox

Ведущий утреннего шоу на одной из популярных радиостанций Украины, сержант ВСУ Илья Ярема шокировал пользователей соцсетей информацией о своем отце и его побратимах. Защитники Украины записали видеообращение, в котором сделали громкие заявления.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Яремы.

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Отца радиоведущего Яремы держат в подвале

Илья рассказал, что его отца со второй группой инвалидности держат в подвале, не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую воинскую часть.

"И не выплачивают деньги более трех месяцев. Мы молчали, пытались преодолеть это как-то с помощью юридических обращений. Уже написали обращение в полицию, ВСП, ДБР, подан иск в суд. Но, тем не менее ноль, реакции не решает вопрос", — отметил Илья.

Отец радиоведущего записал видео с побратимами, в котором сразу отметили: не хотели и не хотят, чтобы этот инфоповод был использован врагами. Назвали россиян агрессорами, а Путина — известным словом, которое раньше пели на стадионах при упоминании диктатора (ху**ом).

"24 февраля 2024, перевели в 81 ОАэмбр ДШВ. Это при том, что у него, в это время, были операции и реабилитации, которые, в дальнейшем, привели к ухудшению группы инвалидности! Таких там 55 человек. Вывод ВЛК — непригоден к службе в ДШУ! С марта месяца он и парни не получают никаких денег", — говорится в описании видео.

Также военные заявили в видео, что к ним приехал заместитель командира по логистике, который шокировал заявлением.

"Заявил, что с завтрашнего дня нас перестают кормить, он забирает у нас кровати и матрасы и у него приказ: то, что в подвале бетон, не его вопросы", — заявили военнослужащие.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Маша Ефросинина публично выяснила отношения со своим возлюбленным в ВСУ. Также мы рассказывали, что россиянин устроил провокацию на концерте певицы Ирины Федишин в США.