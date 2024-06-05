Ведуча Маша Єфросініна лаялася з чоловіком на публіці — у чому причина скандалу

Маша Єфросініна зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Маша Єфросініна взяла інтерв’ю у власного чоловіка Тимура Хромаєва, який на початку війни приєднався до складу ЗСУ. Жінка згадала, як її коханий не порадився з нею перш, ніж йти на фронт, і поцікавилася, чому він так жорстоко з нею вчинив.

Інтерв’ю Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Ведуча Маша Єфросініна поцікавилася у свого коханого, чому він не порадився з нею перш, ніж йти на фронт. Тимур, в свою чергу, пояснив, що він не знав, про що зі своєю дружиною говорити, адже вона це сприйме дуже серйозно.

Інтерв'ю Маші Єфросініної і Тимура Хромаєва. Фото: скриншот з YouTube

"Я не знав, про що говорити, тому що я сам не розумію, що буде далі. Я не можу тобі сказати, тому що в тебе реакція інша. Якщо я тобі щось анонсую, то в тебе китайський феєрверк. Я не можу тобі розповісти, ти одразу малюєш картину. Тому я дуже обережно доношу свої рішення, коли я розумію, що можу тобі нормально пояснити", — наголосив Тимур Хромаєв.

Чоловік Маші Єфросініної Тимур Хромаєв на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Маша зі свого боку пояснила, який вигляд мало рішення її чоловіка змінити своє життя, не порадившись із нею.

Маша Єфросініна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Коли один з партнерів приймає рішення кардинально змінити своє життя, не радячись з іншим партнером, він перекладає повністю відповідальність за наше стале життя на наших дітей, за те, як ми жили. Ти своїм рішенням, не порадившись, переклав все це на мене, навіть не попередивши, ти поставив мене перед фактом, що тепер я всім цим маю опікуватися. Ти прийняв рішення їхати служити", — заявила Маша Єфросініна.

Рішення Тимура Хромаєва йти на фронт

На початку війни чоловік Маші Єфросініної Тимур Хромаєв вирішив приєднатися до лав ЗСУ, але пізніше ведуча заявила, що зробив він це, не порадившись із нею. Жінка розповіла, що злилася на чоловіка, адже він залишив її саму, але всередині пишалася ним.

"Як я злилася. Як ображалася на тебе, що залишаєш мене саму. З дітьми. З купою купезною проблем та труднощів. З заробітками... Як страждала, що не порадився зі мною… Як плакала від страху, бо знаю, що ти тримав зброю, лише коли водив мене на побачення в тир два десятки років тому… Тоді я злилася, але всередині, насправді, пишалася тобою. Боялася за тебе до панічних атак, але не стала вдаватися до маніпуляцій", — написала тоді Маша Єфросініна.

Публікація зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

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