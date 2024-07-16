Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бажає повернутися у світ — експертка з мови тіла прокоментувала поведінку Кейт Міддлтон arrow

Бажає повернутися у світ — експертка з мови тіла прокоментувала поведінку Кейт Міддлтон

16 липня 2024 07:00
Антоніна Завадська - Редактор
Кейт Міддлтон зашарілась, коли публіка аплодувала їй — оцінка експерта
Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антоніна Завадська - Редактор

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вдруге з'явилася на публіці після заяви про її онкологію. Публіка турніру Вімблдон привітала її гучними оплесками, однак королівська особа зашарілась.

Поведінку принцеси проаналізувала експертка для видання METRO.

Читайте також:

Кейт Міддлтон зашарілась, коли публіка аплодувала їй

Принцеса разом з донькою Шарлоттою відвідала фінал тенісного турніру Вімблдон 14 липня. Організатори з нетерпінням чекали на її приїзд, адже вона є патроном фонду. Однак для звичайних глядачів це стало сенсацією.

Коли Кейт сідала на свої місця на трибуні, то дещо зашарілась. Особливо, коли весь натовп почав їй голосно аплодувати. 

Кейт Міддлтон відвідала Вімблдон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Міддлтон відвідала Вімблдон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що така реакція публіки — "дуже особисте побажання якнайшвидшого одужання від громадськості, передане в прямішій та інтимнішій атмосфері, ніж її нещодавня поява на балконі з рештою сім'ї".

Принцеса відреагувала на це скромним кивком голови й сподівалась, що пройде непомітною. Однак пригадала, що насправді являється королівською особою.

"Потім вона зупинилася із захопленою посмішкою і ямочками на щоках і зробила дуже особистий, скромний і теплий жест визнання у відповідь на отриману нею хвилю прихильності", — говорить експертка.

Кейт Міддлтон сумувала за публічним життя. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Міддлтон сумувала за публічним життям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Водночас Шарлотта трималася по-дорослому, зробила крок уперед для рукостискання або щоб пересісти на своє місце між Кейт і сестрою Піппою.

"Мова тіла Кейт сигналізувала про здивування, захват і про велике бажання відновити зв'язок з публікою, яка підтримує та турбується, на її перших етапах відновлення після хвороби", — підсумувала Джуді.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вдягнула на Вімблдон особливу прикрасу. Також батьки Кейт відвідали турнір без неї, однак добре розважились.

Кейт Міддлтон принц Вільям Теніс королівська родина Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня