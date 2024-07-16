Кейт Міддлтон зашарілась, коли публіка аплодувала їй — оцінка експерта

Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вдруге з'явилася на публіці після заяви про її онкологію. Публіка турніру Вімблдон привітала її гучними оплесками, однак королівська особа зашарілась.

Поведінку принцеси проаналізувала експертка для видання METRO.

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Кейт Міддлтон зашарілась, коли публіка аплодувала їй

Принцеса разом з донькою Шарлоттою відвідала фінал тенісного турніру Вімблдон 14 липня. Організатори з нетерпінням чекали на її приїзд, адже вона є патроном фонду. Однак для звичайних глядачів це стало сенсацією.

Коли Кейт сідала на свої місця на трибуні, то дещо зашарілась. Особливо, коли весь натовп почав їй голосно аплодувати.

Кейт Міддлтон відвідала Вімблдон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що така реакція публіки — "дуже особисте побажання якнайшвидшого одужання від громадськості, передане в прямішій та інтимнішій атмосфері, ніж її нещодавня поява на балконі з рештою сім'ї".

Принцеса відреагувала на це скромним кивком голови й сподівалась, що пройде непомітною. Однак пригадала, що насправді являється королівською особою.

"Потім вона зупинилася із захопленою посмішкою і ямочками на щоках і зробила дуже особистий, скромний і теплий жест визнання у відповідь на отриману нею хвилю прихильності", — говорить експертка.

Кейт Міддлтон сумувала за публічним життям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Водночас Шарлотта трималася по-дорослому, зробила крок уперед для рукостискання або щоб пересісти на своє місце між Кейт і сестрою Піппою.

"Мова тіла Кейт сигналізувала про здивування, захват і про велике бажання відновити зв'язок з публікою, яка підтримує та турбується, на її перших етапах відновлення після хвороби", — підсумувала Джуді.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон вдягнула на Вімблдон особливу прикрасу. Також батьки Кейт відвідали турнір без неї, однак добре розважились.